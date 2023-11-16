Çektiği videoyu yarım bırakıp son sürat kaçtı. Bomba gibi patladı

Bursa’da elektrik teli kaçak yüzünden şelale yaptı. İşte bu anları görüntülemek isteyen kadın az daha canından oluyordu. Tel bir bomba gibi patladı, kadın kaçarak, canını kurtardı. İşte o anlar.

KAYNAK: İHA
Çektiği videoyu yarım bırakıp son sürat kaçtı. Bomba gibi patladı

Bursa’da bir sokaktaki elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Arızayı ve patlamaları gören bir kadın ise o anları cep telefonuyla kayda alırken, kopan kablo kadının bulunduğu yere düştü. Refleksle olay yerinden kaçan kadın büyük tehlike atlattı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Namıkkemal Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik kablosu bomba gibi arka arkaya patlamaya başladı. O anları sosyal medyada paylaşmak için telefonuyla kayıt almak isteyen bir kadın ise sokak lambasının altına geçti. Bu esnada ısınan kablo bir anda koparak kadının üzerine doğru düşmeye başladı. Kadının hızlı refleksi faciayı önlerken, muhtemel faciadan dönülen anlar kameraya yansıdı.

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