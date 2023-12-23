Fatih Portakal çılgına döndü kağıtları yırtıp attı. Okullarda çocuklara öğretilen şeye isyan etti

Lise ve ortaokul ders müfredatına bu yıl “Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı” adlı ders konuldu. Ders kapsamında işlenen konular veliler tarafından tepkiyle karşılanırken SZC TV Haber Spikeri Fatih Portakal da ders kapsamında işlenen konulara tepki gösterdi.

“BUNLARI MI ÖĞRETİYORSUNUZ 15-16 YAŞINDA ÇOCUKLARA”

Portakal, “Levirat ve sorarat diye bir şey var, hiç duymadım. Erkeğin ölümü halinde dul kalan kadının kocasının kardeşiyle evlendirilmesi levirat, kadının ölümü halinde dul kalan erkeğin karısının kardeşiyle evlendirilmesi sorarat adını alır. Bunu mu öğretiyorsunuz ya 15-16 yaşında çocuklara. Medeni kanun var bu ülkede sizin haberiniz yok herhalde. Gerçekten şöyle yırtılıp atılması gereken bir olaydan bahsediyoruz. Çöp gibi bir şey bu ya. Bu kadar yani. Bunu kim veriyor çocuklara, nasıl veriyor. Gerçekten Yusuf bey tüylerim diken diken oluyor şuan” ifadelerini kullandı.

DERS KAPSAMINDA İŞLENEN KONULAR

;Bu ders kapsamında işlenen konuların çocuklara birden fazla eş alma, berdel evlilik, taygeldi, beşik kertmesi, kız kaçırma ve otura kalma evlilik gibi kavramlar olduğu ortaya çıktı.