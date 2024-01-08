Fatih Portakal Murat Kurum'a ateş püskürdü: 'Daha bu canların hesabını vermeden İstanbul'u yönetmeye aday'

Gazeteci Fatih Portakal, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Murat Kurum olarak ilan edilmesinin ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Portakal, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Murat Kurum mu?” dedim resmî olarak ilk duyduğumda. Depremde 50.000 insanımızın ölümünde sorumluluk sahibi icracı politikacılardan biri'' ifadesini kaydetti.

Fatih Portakal’ın sosyal medya hesabından, “Daha bu canları hesabını vermeden İstanbul’u mu yönetmeye aday? Şaka değil gerçek. Gösterilebilecek en kötü adaylardandı. Erdoğan bu hatayı nasıl yaptı? Ya Kurum’un üstünü çizdi, siyaseten bu şekilde bitirecek. Ya da İstanbul’u kesin kazanmak istemiyor! Hangisi ise artık?” yorumunda bulundu.