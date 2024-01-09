Murat Kurum'dan gençlere seçim vaadi: 39 ilçede çorba dağıtacağız

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı 2018-2023 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan ve 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Murat Kurum oldu.

İstanbul için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu karşısına çıkacak olan Murat Kurum seçim çalışmalarına başladı.

Murat Kurum, Üsküdar'da bir kütüphaneye ziyarette bulunarak öğrenciler ve devlet kurumlarına girmek için sınavlara hazırlananlara çorba dağıtıp sohbet etti.

39 İLÇEDE ÇORBA VAADİ

Kütüphanedekilere çorba dağıtırken seçim vaadini açıklayan Kurum, "39 ilçemizde nevmekan olacak. Nevmekanlarda böyle huzurlu bir ortam içerisinde... Beğeniyor musunuz?" dedi.

"ARADA BİR ÇORBAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Ardından gençlere seslenen Kurum, "Afiyet olsun. İyi çalışmalar diliyoruz. Gençliğimizle, gençlerimizle birlikte bu mekanların sayısını artırmak için yola çıkıyoruz. Bu ve bunun gibi mekanlarımızı, 39 ilçemizde nevmekanlarımızı yapacağız. Kuracağımız ofislerde iş yapmanıza imkan sağlayacağız. Ayrıca arkadaşımız 'Hep mercimek çorbası çıkıyor' dedi. Mercimek çorbasını değiştiriyoruz. Arada bir domates çorbası, yayla çorbası, tavuk suyu başkanımız verecek. Her cuma da 6'da çorbanın dışında bir de etli pilav vereceğiz." ifadelerini kullandı.