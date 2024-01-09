Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin İstanbul adayını açıkladı: CHP ile anlaşma olmazsa aday gösterilecek

Kaynak: Haber Merkezi
Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin İstanbul adayını açıkladı: CHP ile anlaşma olmazsa aday gösterilecek
Gazeteci Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin CHP ile anlaşma olmazsa çıkaracağı İstanbul adayının Mehmet Sevigen olabileceğini öne sürdü.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin İstanbul adayının Mehmet Sevigen olabileceğini iddia etti.

tv100’de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Yarkadaş, 5 Ocak Cuma günü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile konuştuğunu söyledi.

Yarkadaş, İnce’nin kendisine, Memleket Partisi’nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapmak ve destek vermek amacında olduğunu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bunun ayrıntılarını konuştuklarını söylediğini aktardı.

"İSTANBULDA'Kİ ADAY MEHMET SEVİGEN OLABİLİR"

Memleket Partili arkadaşlarına da 'İstanbul adaylarının kim olacağını' sorduğunu belirten Yarkadaş, "'Eğer CHP ile işbirliği zemini oluşmazsa, İstanbul’daki adayımız CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen olabilir' dediler" ifadelerini kullandı.

“SADECE İSTANBUL İLE SINIRLI KALMAM”

Yarkadaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunun üzerine ben de Mehmet Sevigen’i aradım dedim ki 'Mehmet abi adın Memleket Partisi’nde İstanbul adayı olarak geçiyor doğru mu?' Sevigen, ‘Barış beni tanırsın ben sadece İstanbul ile sınırlı kalmam’ dedi. ‘Adayım’ da demedi, 'aday değilim' de demedi."

286536-2113124183.jpgMehmet Sevigen

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Mehmet Sevigen, siyasete 1976'da CHP’de başladı.

CHP'nin 12 Eylül Darbesi'nde kapatılmasından sonra DSP’ye katıldı.İstanbul İl Başkanlığını da yaptığı DSP’nin 1991 seçimlerinde Meclis’e gönderebildiği 7 milletvekilinden biri oldu.

1992’de CHP'nin yeniden açılması sürecinde DSP'nin CHP'ye katılmasını savundu. İsteği kabul edilmeyince partisinden ayrılarak CHP'ye katıldı. 1992-2010 yılları arasında CHP’den, 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Tansu Çiller'in Başbakanlığındaki 52. hükûmette (1995-1996) dört ay süreyle Devlet Bakanı oldu.

CHP’nin 2008’de gerçekleştirilen 32. Olağan Kurultayı'nda MYK’da Genel Sekreter Önder Sav'ın yardımcılığı görevine getirildi. 2009 yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde bazı adaylardan kabul edilemeyecek isteklerde bulunduğu iddiaları üzerine 2009’da görevinden istifa etti.

Kasım 2021'de dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarına tepki gösteren Sevigen, partiden ihraç edildi.

Vefa Lisesi'nden mezun olan Mehmet Sevigen, Gülay Sevigen'le evli ve 2 çocuk babasıdır.

İlgili Haberler
İmamoğlu rakibi Murat Kurum hakkında ilk kez konuştu
AKP'nin İstanbul adayı olunca Murat Kurum'un eski defterlerini açtılar. Atatürk'ün adının kaldırıldığı yerleri tek tek saydılar
Fatih Portakal Murat Kurum'a ateş püskürdü: 'Daha bu canların hesabını vermeden İstanbul'u yönetmeye aday'
Erdoğan’ın Özgür Özel’i özgürleştireceğiz demesinin anlamı ortaya çıktı. Sedat Kaya açıkladı
Muharrem İnce İstanbul ve Ankara için İYİ Parti'yi suçladı! İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak
Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana adayı oldu
Son Haberler
Kağıt gibi ezilen TIR’dan sağ kurtuldular Yaşam
Kağıt gibi ezilen TIR’dan sağ kurtuldular
Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e roket saldırısı Dünya
Kassam Tugayları'ndan Tel Aviv'e roket saldırısı
Netanyahu’dan Lübnan sınırında gözdağı: Hizbullah ile savaşa hazırız Gündem
Netanyahu’dan Lübnan sınırında gözdağı: Hizbullah ile savaşa hazırız
Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrendi, sinir krizi geçirip elinde satırla yolu kesti Yaşam
Çocuklarıyla ilgili gerçeği öğrendi, sinir krizi geçirip elinde satırla yolu kesti
Malatya’da boş arazide kopmuş ayak bulundu Yaşam
Malatya’da boş arazide kopmuş ayak bulundu
Ömer dizisinde yapılan tarikat eleştirisi gündeme bomba gibi düştü: "Hakikati kaynağında, Kur'an-ı Kerim'de arayın. Bu şatafatın içinde değil!" Video
Ömer dizisinde yapılan tarikat eleştirisi gündeme bomba gibi düştü: "Hakikati kaynağında, Kur'an-ı Kerim'de arayın. Bu şatafatın içinde değil!"