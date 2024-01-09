Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin İstanbul adayını açıkladı: CHP ile anlaşma olmazsa aday gösterilecek

Gazeteci Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin İstanbul adayının Mehmet Sevigen olabileceğini iddia etti.

tv100’de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Yarkadaş, 5 Ocak Cuma günü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile konuştuğunu söyledi.

Yarkadaş, İnce’nin kendisine, Memleket Partisi’nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapmak ve destek vermek amacında olduğunu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bunun ayrıntılarını konuştuklarını söylediğini aktardı.

"İSTANBULDA'Kİ ADAY MEHMET SEVİGEN OLABİLİR"

Memleket Partili arkadaşlarına da 'İstanbul adaylarının kim olacağını' sorduğunu belirten Yarkadaş, "'Eğer CHP ile işbirliği zemini oluşmazsa, İstanbul’daki adayımız CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen olabilir' dediler" ifadelerini kullandı.

“SADECE İSTANBUL İLE SINIRLI KALMAM”

Yarkadaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunun üzerine ben de Mehmet Sevigen’i aradım dedim ki 'Mehmet abi adın Memleket Partisi’nde İstanbul adayı olarak geçiyor doğru mu?' Sevigen, ‘Barış beni tanırsın ben sadece İstanbul ile sınırlı kalmam’ dedi. ‘Adayım’ da demedi, 'aday değilim' de demedi."

Mehmet Sevigen

MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Mehmet Sevigen, siyasete 1976'da CHP’de başladı.

CHP'nin 12 Eylül Darbesi'nde kapatılmasından sonra DSP’ye katıldı.İstanbul İl Başkanlığını da yaptığı DSP’nin 1991 seçimlerinde Meclis’e gönderebildiği 7 milletvekilinden biri oldu.

1992’de CHP'nin yeniden açılması sürecinde DSP'nin CHP'ye katılmasını savundu. İsteği kabul edilmeyince partisinden ayrılarak CHP'ye katıldı. 1992-2010 yılları arasında CHP’den, 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı. Tansu Çiller'in Başbakanlığındaki 52. hükûmette (1995-1996) dört ay süreyle Devlet Bakanı oldu.

CHP’nin 2008’de gerçekleştirilen 32. Olağan Kurultayı'nda MYK’da Genel Sekreter Önder Sav'ın yardımcılığı görevine getirildi. 2009 yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde bazı adaylardan kabul edilemeyecek isteklerde bulunduğu iddiaları üzerine 2009’da görevinden istifa etti.

Kasım 2021'de dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarına tepki gösteren Sevigen, partiden ihraç edildi.

Vefa Lisesi'nden mezun olan Mehmet Sevigen, Gülay Sevigen'le evli ve 2 çocuk babasıdır.