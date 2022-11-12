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Jorge Jesus Fenerbahçe'yi nasıl galibiyete taşıyacak? Fatih Saboviç açıkladı

''Süper Lig’de zirvenin en üst basamağı ile alt sıralarındaki bir ekibi karşı karşıya getiren maçta bugün saat 17:00’de Fenerbahçe, Giresunspor’u ağırlıyor. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.''

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:46
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Fatih Saboviç açıkladı. Jorge Jesus Fenerbahçe'yi nasıl galibiyete taşıyacak?

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi nasıl galibiyete taşıyacak? Fatih Saboviç açıkladı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndan lider çıkan ve Süper Lig’de de fırtına gibi esen Fenerbahçe, Giresunspor’u konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele, saat 17:00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMLARINDAN BİRİ
Giresunspor şu ana dek kaydettiği 11 golle, Süper Lig’de en az ağları sarsan takımlardan biri konumunda… Karadeniz temsilcisi, kalesinde tam 19 gol gördü.
Ligin 35 golle açık ara en çok rakip ağları sarsan takımı olan Fenerbahçe ise toplamda sadece 12 gol yedi.

8 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
Fenerbahçe, Süper Lig’de son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Jorge Jesus’un öğrencileri 7 galibiyet elde ederken 1 de beraberlik aldı.
Giresunspor cephesinde durum biraz farklı… Karadeniz ekibi ligde 8 maç aradan sonra ilk defa geçen hafta İstanbulspor’u yenerek 3 puanla tanıştı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, bu akşam Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan ve Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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