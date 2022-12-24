Fenerbahçe Trabzon'dan neden çıkamadı? Fatih Saboviç dev maçtaki kırılma anını yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Zorlu karşılaşma, iki takım için de tempolu ve beklendiği üzere sert başladı. Trabzonspor da Fenerbahçe de ilk yarı boyunca neredeyse her fırsatta birbirine faul yaptı, sertliği elden bırakmadı.

Mücadelenin başlangıcında sarı lacivertli ekip gole daha yakın olan taraftı.

JOSHUA KING DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 13’ü gösterirken teknik direktör Jorge Jesus’un öğrencileri gole çok yaklaştı. Dünya Kupası’na verilen aranın tamamını galip geldiği hazırlık maçlarıyla geçiren Fenerbahçe, son dönemlerin en formda ismi olan Joshua King ile direğe takıldı. Hemen öncesinde Trabzonspor’un yakaladığı birkaç pozisyonda, bordo mavililer gole bu kadar yaklaşmamıştı.

İKİ TAKIM DA KİLİDİ AÇAMADI

Abdullah Avcı’nın öğrencileri de Jorge Jesus’un takımı da karşılaşma boyunca temkinli davrandı ve kontralara izin vermedi.

Ancak ikinci yarı ile birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe kalesine iyiden iyiye yüklenmeye başladı.

ORTA SAHADA ALARM…

Özellikle 57. dakika karşılaşmanın kırılma anı oldu diyebiliriz. Fenerbahçe orta sahasının haftalardır dinamo dişlisi olan Miguel Crespo, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı lacivertlilerin, Crespo’nun atılmasıyla tükenen orta saha direncinin verdiği mesaj; alarma dönüştü.

TAM 61. DAKİKADA GAFİL AVLADILAR

Oyunun ritminin değişmesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus, Batshuayi’nin yerine Lincoln Henrique’yi dahil etti.

Ancak bordo mavililerin, başka bir planı vardı. Bakasetas’ın asistinde Maxi Lopez, Fenerbahçe ağlarını havalandırıp tam 61. dakikada ev sahibi Trabzonspor’u öne geçirdi: 1-0.

AVCI, ORTA SAHAYI SAĞLAMA ALDI

Karşılaşmanın ilerleyen süreçlerinde Fenerbahçe daha çok hücum ağırlıklı hamlelere yönelirken, Trabzonspor ise orta sahasını sağlama alacak müdahalelerde bulundu.

Ancak bordo mavili takımın yakaladığı momentum, sarı lacivertli ekibin karşılaşmaya eşitliği getirecek skoru bulmasının uzun süre önüne geçti.

KALEYE 2 TEHLİKE İLE GELDİLER

70’li dakikalar ve 80’ler boyunca oyuna müdahalede hızlanan Fenerbahçe, buna rağmen Trabzonspor kalesinde somut tehlikeler yaratmaktan uzaktı.

Uzatma dakikaları tam 10 dakika olarak açıklanmadan önce Trabzonspor; Trezeguet ve Umut Bozok’la kaleyi yokladı.

BİR KEZ DAHA SONUCUNU ALDILAR

Fenerbahçe tıpkı ilk golü yediği gibi yine bir düşüş yaşadı maçta… Rakibinin üst üste atakları ile yıpranan Fenerbahçe, 90+11’de ağlarının bir kez daha sarsılmasına engel olamadı.

Trezeguet, karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydederek son noktayı koydu. Trabzonspor, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.