EuroBasket 2022 şampiyonu İspanya. İspanya'nın Fransa karşısında eli titremeden nasıl kazandığını Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ SPOR

Türkiye'nin grup aşamasında son anlarda kaybettiği İspanya ile son 16 turunda yine son anlarda yenilerek elendiği Fransa, EuroBasket 2022 finalinde karşı karşıya geldi.

Final alışkanlığı ve deneyimi olan İspanya, zorlu mücadeleyi kolaylaştırıp baştan sona önde götürdü.

GİZLİ FAVORİ, SERT KAYAYA ÇARPTI

Turnuvanın gizli favorilerinden biri olan Fransa, belki de 'en yeteneksiz' ama 'kemik gibi' kadrosuyla EuroBasket'e gelen İspanya karşısında çaresiz kaldı.

İlk çeyrekte iki taraf da birbirini tartarken, İspanya özellikle serbest atış çizgisine çok gidip, başarılı da olup fark yaratmayı bildi.

BROWN VE WILLY İŞARET FİŞEĞİNİ YAKTI

Birinci periyotta bitime 5 dakika kalırken 12-5 İspanya üstünlüğü vardı. Fransızlar, mücadeleye boyalı alanda Gobert ile tutunmaya çalışıyordu. Lorenzo Brown ile Willy Hernangomez, ilk çeyreğin 23-14 İspanya üstünlüğü ile geçilmesinin başlıca aktörleriydi.

20-2'LİK SERİ, "HER ŞEY DEĞİŞECEK Mİ?" DEDİRTTİ

İkinci çeyrekte İspanya kaçtı, Fransa kovaladı. Devre arasına gidilmesine 4 dakikada kala İspanya 42-25 öndeyken, 11-0 seri yapan Fransa skoru bir ara 47-37'ye getirdi.

Fournier'nin kritik isabetleriyle üçüncü çeyrekte ritmini bulmaya çalışan Fransızlar, 20'ye 2'lik seriyle periyot sonuna 5.5 dakika kala 21 sayı geriden geldi. İspanya sadece 49-46 yani 3 sayı farkla öndeydi.

SAHNE HERNANGOMEZ KARDEŞLERİN...

Ancak İspanyollar ve koç Sergio Scariola, gözünü bir kez şampiyonluğa dikmişti. Willy Hernangomez'in önemli sayılarına muhteşem işler yapan Lorenzo Brown ve Juancho Hernangomez eşlik edecekti.

Son periyotta çembere değen top sonrası İspanya aleyhine yanlış bir 24 saniye süresi ihlali kararı verildi. Ardından da koç Scariola'ya teknik faul çalındı. Bu negatif karar, İspanyollara momentum olarak döndü.

JUANCHO VE BROWN FARKI!

Maç boyunca sadece 1 kez öne geçebilen Fransa, İspanya'nın etkili oyunu önünde diz çöktü. Ancak gecenin iki parantez açılması gereken ismi varsa bunlar kesinlikle dış atışlarda muazzam bir başarı gösteren Juancho Hernangomez ile double double yapan Lorenzo Brown oldu.

Fransa'yı 88-76'lık skorla deviren İspanya; 2009, 2011 ve 2015'in ardından 2022'de de adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Son 11 turnuvada 7 final oynayan İspanya, 4 kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.