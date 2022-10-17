Fenerbahçe'nin 3 puanı 3 golle nasıl aldığını Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Batshuayi, İrfan Can ve Diego Rossi, karşılaşmanın skorunu tayin eden isimler oldu. İstanbul'un sarı lacivertli ekibi, Başakşehir maçı öncesi başkent Ankara'dan mutlu döndü.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında aldığı 5-4'lük galibiyet; Fenerbahçe için derslerle doluydu. Özellikle savunma hattında zaaflar yaşayan Jorge Jesus'un öğrencileri, AEK Larnaca deplasmanındaki 2-1'lik UEFA Avrupa Ligi zaferi ve gruptan çıkmayı garantilemeleri ile daha bu defa daha moralliydi.

AÇILIŞ MICHY BATSHUAYI'DEN...

Keza bu moral; direkt olarak maçın başında skora yansıyarak kendini gösterdi. Son haftaların formda ismi Batshuayi, henüz 3. dakikada rakip ağları sarsarak takımını öne geçirdi.

Golün gelişiminde Lincoln'un emekleri göz ardı edilemez. Önce rakibinden soldan gelişen atakta faulü aldı, sonra ortasını kesti. Serdar Aziz'in kafa vuruşunda savunmadan seken topu Batshuayi tamamladı: 1-0.

DEFANS HATTINDAN FİRE YOK...

Karagümrük karşısında kronik bir hastalık gibi kendini gösteren 'gol attıktan sonra hemen gol yeme' problemine bu maçta Osayi Samuel izin vermedi. Dakikalar 4'ü gösterirken Ankaragücü akınında son anda gerçekleştirdiği kritik müdahale ile Osayi golü önledi.

Ardından dakika 14'te yine Osayi, çok kritik bir temasla büyük bir tehlikeyi daha engellemeyi bildi.

İRFAN CAN'DAN ÇOK ŞIK VURUŞ...

Kontralarla etkili olmayan çalışan Ankaragücü, Fenerbahçe duvarını aşamadı. Valencia yine ileride önemli işler yaparken 24. dakikada Ankaragücü defansının hatasında top Ekvadorlu oyuncunun önünde kaldı.

Topu çok şık şekilde İrfan Can'a aktaran Valencia, bu sezon şu ana dek attığı 10 golün yanına bir de asist ekledi. İrfan'ın uzaktan sert şutunda Ankaragücü kalecisi müdahale etmesine rağmen topun bacaklarının arasından ağlara gitmesine engel olamadı: 2-0.

YENİ OYUN SİSTEMİ VE BİR İKAZ...

Golden hemen sonra Fenerbahçe yine gafil avlandı! Fenerbahçe savunması rakip oyuncuların hızına yetişemedi. Ancak Altay'ın kalesine giden gol, ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

Fenerbahçe sadece hücumu düşündüğü yeni bir oyun karakterine uyumlandı. Çoğu maçta erkenden öne de geçiyor. Geri düşse dahi seri reaksiyon verebiliyor.

Fakat atılan her golden sonra bir süre 'rakibe körlük' oluşuyor takımda... Orada konsantrasyonu elden bırakmamaları gerekiyor. Büyük maçlarda bu durum başlarına çok iş açabilir.

ALTAY 'ESKİ EVİNDE' KENDİNİ BULDU

Haftalardır eleştiri oklarını üzerinde bulan ve formsuz gözüken Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Ankaragücü maçında, eski evi olan stadyumda âdeta kendini buldu diyebiliriz.

Maçın en kritik anlarından biri 38'de yaşanan Ankaragücü akınında yaşandı. Lincoln neredeyse topu kendi kalesine yolluyordu ancak Altay güçlü bir refleksle golü önledi. O anlarda yenilecek bir gol, maçın geri kalanı için Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilirdi.

İSTEKLERİ KIRILDI, GERİSİ GELMEDİ

Ankaragücü takımının ilk yarı itibariyle istekli oyunu ve hevesi kırıldı... Bir türlü bulamadıkları gol, Ömer Erdoğan'ın öğrencilerinin karşılaşmadaki mental duruşunu zora soktu.

İkinci yarıda oyun çift yönlü fakat ilk devreye oranla görece daha düşük tempoda aktı. 70'li dakikalarda Pedro ile gole yaklaşan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun topu üstten auta yollaması ile farkı erkenden üçleyemedi. Ancak 90+1'de Diego Rossi, son noktayı koyup 3 puanı, 3 golle getirdi: 3-0.

CRESPO ÇOK BÜYÜK BİR HEDİYE

Karşılaşmanın sonlarında başka gol olmayınca ve Fenerbahçe defansı rakibine göz açtırmayınca, sarı lacivertliler bir galibiyet daha alıp puanını 20'ye yükseltti.

Yazının sonuna gelirken bir parantez de Crespo'ya açmak lazım... Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin bu sezon orta sahadaki en büyük şanslarından olmayı başarıyor. Attığı her adımda, girdiği her aksiyonda başarılı işler yapıp takım arkadaşlarını oyunda tutmayı biliyor. Jorge Jesus ve ekibi için ligde bir hafta daha kayıpsız geçildi. Gelecek hafta Başakşehir ile Kadıköy'de oynanacak mücadele, ligin geri kalanının kaderini önemli ölçüde belirleyeceğe benziyor.