Fenerbahçe'nin AEK Larnaca'ya nasıl göz açtırmadığını Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Sarı lacivertliler, Kadıköy’de 2-0 galip gelmeyi bildiği gibi Kuzey Kıbrıs’ta da rakibine göz açtırmadı. Jesus’un öğrencileri tur atlamayı garantiledi.

İstanbul’da 2-0’la mağlup edilen bir rakibe karşı 1 hafta aradan sonra ikinci karşılaşmasına çıkıyordu Fenerbahçe… Her zamanki gibi sert, iddialı, tempolu ve bu defa Arda Güler’li bir ilk 11’le başladılar 90 dakikaya…

BU KEZ PEDRO ŞOVUNU YAPTI

Ligde Karagümrük karşısında harikalar yaratan Valencia dinlenirken Joao Pedro ileri uçta sahadaydı.

Nitekim Fenerbahçe’nin yoğun çabaları sonrası 17. dakikada soldan Alioski çok şık bir orta kesti. Ceza sahasında altı pasın üzerinde topla buluşan Joao Pedro, kafasında hazırladığı golü atıp takımını öne geçirdi: 1-0.

ARDA GÜLER BAMBAŞKA…

İlk yarı itibariyle sarı lacivertliler hiç de sırıtmayan ve rakibini zora sokmayı başaran bir oyun ortaya koydu.

Arda Güler; hakikaten yeteneği, duruşu, oyuna hakimiyeti ile bambaşkaydı. ‘Kendine’ de heyecanı konusunda hakim olacak kadar deneyimlendiğinse beklediğimizden daha büyük bir yeteneğin tam doğuşuna şahitlik edebiliriz.

İSMAİL YALNIZ KALDI

İsmail orta sahada ilk 45’te görece yalnız kaldı gibi gözüktü. Kendisini Jorge Jesus’a kanıtlamak isteyen futbolcuların özverili futbolu ara ara oyunda temponun gereğinden fazla artmasına ve AEK Larnaca’nın da sorun çıkarmaya yatkın hâle gelmesine yol açtı.

ÜSTÜNLÜK TEMSİLCİMİZDEYDİ

Mücadelenin ilk 45 dakikası itibariyle rakip kaleye 7 şut denemesinde bulunup 3 isabet ve 1 gol bulan Fenerbahçe’ye karşılık; toplamda 2 şut deneyip 1 isabet bulabilen bir AEK Larnaca vardı.

Sarı lacivertliler; topla oynama oranlarında da rakibine %53’e %47 üstünlük kurmayı bildi.

ALTAY TALİHSİZLİKLER YAŞADI

İkinci devre Fenerbahçe’nin istediği gibi başlamadı. Son haftalarda zor dönemler geçiren kaleci Altay; önce rakibine penaltı yaptı ardından da beyaz noktadan yapılan vuruşta topa dokunmasına rağmen 52. dakikada golü yedi: 1-1.

PENALTIYLA GİDEN PENALTIYLA GELDİ

AEK Larnaca’nın savunma hattını kırıp üstünlüğü tekrar eline almak isteyen Fenerbahçe buna rağmen ikinci devrenin ortalarına doğru yorgunluk belirtileri gösterdi.

Ancak 79’da gelen penaltı ilaç gibi oldu. Batshuayi, Larnaca’yı affetmedi ve takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Batshuayi’nin sarı lacivertli forma ile çektiği 6 şutun 4’ü gol oldu.

PENALTILARIN GECESİ…

Tam herkes mücadelenin bu skorla sona ereceğini düşünürken; Fenerbahçe 85’te bir kez daha penaltı kazandı ve rakibi de 10 kişi kaldı.

Ancak bu defa topun başına gelen Enner Valencia’ydı ve kaleci Piric gole izin vermedi. Uzatmalarda da gol gelmeyince Kanarya turu garantiledi.

BEŞİNCİ MAÇ RENNES’E KARŞI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki 5. karşılaşmasında Fransa temsilcisi Rennes ile kozlarını paylaşacak.