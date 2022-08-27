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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grubundan nasıl çıkacağını Fatih Saboviç açıkladı. Fenerbahçe'nin gruptaki rakiplerini değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşen Fenerbahçe, tam ihtiyacı olan bir kura çekmişe benziyor. Gruplarda ilk maçlar 8 Eylül'de oynanacak. Bu aşama 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un kazandığı Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 14:07
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 14:09
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Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grubundan nasıl çıkacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin gruptaki rakiplerini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grubundan nasıl çıkacağını Fatih Saboviç açıkladı. Fenerbahçe'nin gruptaki rakiplerini değerlendirdi
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Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda çok talihsiz bir maç sonrası Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, "Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı, UEFA Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak istiyorum" demişti Austria Wien maçı sonrası...
Deyim yerindeyse deneyimli hoca; gruplarda yaşanan bu eşleşmeyi kendine çağırdı! Ve istediğini de aldı. Takımların tanıtımlarına geçmeden önce; yalnızca son dönemde yakaladığı ivmeden ötürü değil, kadro ve teknik heyet kalitesi olarak da Fenerbahçe'nin bu gruptan güle oynayan çıkacağına inandığımı belirtmemde fayda görüyorum. Sebeplerini birazdan açıklamaya çalışacağım.

KURT DİŞİNE 'KAN' DEĞDİRDİ
Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önüne çıkan ilk engel Dinamo Kiev'di. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, belki sembolik olarak dahi olsa, "Takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa" maddesiyle bir bonus dahi koydurmuştu sözleşmesine...
Hırsı ve inadıyla tanıdığımız Jorge Jesus, öyle veya böyle Dinamo Kiev'den 'rövanşı' almak için Austria Wien eşleşmesi sonrası açıklamasını da yapmıştı. Ve kura ile gördük ki; Fenerbahçe 'intikam' için hakkını elde etti. Rakibini bu kadar iyi tanımışken Jesus'un tekrar Lucescu'nun tuzaklarına düşeceğini sanmıyorum.

FENERBAHÇE HER ANLAMDA ÜSTÜNDÜ
Dinamo Kiev eşleşmesi boyunca buradaki yazılarımda da bahsettiğim üzere Fenerbahçe açık ara çok iyi bir futbol ortaya koydu. Rakibine karşı her anlamda üstündü; gerek pozisyon zenginliği, gerekse oyunu domine etme yönleriyle...
Mircea Lucescu, mental anlamda Fenerbahçe'yi bozmaya oynadı ve takımını çok agresif sürdü her defasında sahaya... Sarı lacivertlilerin açıklarını bekledi ve bu açıkları bulduğunda gereğini yaptırdı. İsmail Yüksek'in Kadıköy'deki maçta gördüğü kırmızı kart ise tam bir kırılma anıydı. İşte tüm bu yaşanmışlıkların yanına Fenerbahçe'nin yakalamaya başladığı uyum da eklendiğinde; Jorge Jesus'un bu defa gruplarda Kiev'i affetmeyeceğini öngörüyorum.

AEK LARNACA'NIN TÜM TAKIM DEĞERİ SZALAI KADAR
Fenerbahçe'nin grubundaki en zayıf halka diyebileceğimiz Kıbrıs Rum Kesimi temsilcilerinden AEK Larnaca'nın toplam maliyeti yaklaşık 12 milyon Euro. Maçlarını AEK Arena - Georgios Karapatakis'te oynayan AEK Larnaca'nın teknik direktörü, Jose Luis Oltra... 
Gruptaki takımların genel gücü ve kalitesine bakıldığında; 'averaj ekibi' olabilecek potansiyeldeler... Fenerbahçe için deplasmana gideceği maç ve rakibini Kadıköy'de ağırlayacağı mücadele; Süper Lig maçları arasındaki güzel bir 'ter idmanı' havasında dahi geçebilir. Tabii ki yine de rakibin bu görüntüsüne aldanmadan Jorge Jesus ve ekibinin tüm hazırlıklarını yapıp sağlam ilerleyeceğinden eminim.

GRUBUN BELİRLEYİCİ MAÇLARI RENNES İLE OYNANACAK
Fenerbahçe ve B Grubu'ndaki tüm takımlar için belki de en belirleyici maçlar Fransa temsilcisi Rennes ile oynanacak olanlar... Ülkesinde orta sınıf bir takım olan Rennes'in piyasa değeri 266 milyon Euro...
Rennes Kulübü, sezonun en flaş transferlerinden birine Paris Saint-Germain'den 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki forvet Arnaud Kalimuendo ile imza attı. Teknik direktör Bruna Genesio'nun en güvendiği isimler arasında ise sol kanatta görev yapan Martin Terrier (25 milyon Euro piyasa değeri), sağ kanatta forma giyen Jeremy Doku (20 milyon Euro piyasa değeri) ve stoper Arthur Theate (15 milyon Euro piyasa değeri) yer alıyor.

1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 1 YENİLGİLERİ VAR
Bu akşam Fransa Ligue 1'deki 4. maçına Lens karşısında çıkacak olan Rennes, geride kalan 3 lig mücadelesinde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Toplamda şu ana dek 3 gol atıp, 3 gol yiyen Rennes Kulübü; ligin açılış mücadelesinde evinde ağırladığı Lorient'e 1-0 yenildi. Daha sonra Monaco ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Rennes, son hafta ise Ajaccio'yu 2-1'lik galibiyet alarak evine eli boş gönderdi.

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