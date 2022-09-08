Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında hesap günü. Fatih Saboviç yazdı

Bu akşam Kadıköy’de tribünler tıklım tıklım olacak. UEFA Avrupa Ligi heyecanını 7’den 77’ye tüm sarı lacivertli camia yaşayacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda trajik şekilde elendiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i bu kez UEFA Avrupa Ligi arenasında ağırlıyor.

Saat 19:45’te başlayacak olan mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

MACAR HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Sarı lacivertliler, grubun ilk maçında Dinamo Kiev'i yenerek hem galibiyetle başlamak hem de Ukrayna temsilcisinden Şampiyonlar Ligi elemesi rövanşını almak istiyor.

BAY GEÇME AVANTAJI VAR

Yoğun fikstürde sürekli olarak rotasyon yapmak durumunda kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gelecek hafta ligde bay geçecek olmanın avantajını kullanarak Dinamo Kiev karşısına Kayserispor mücadelesindeki ilk 11’e yakın bir kadro ile çıkabilir.

JOAO PEDRO HEYECANI

Geçen hafta Kayserispor karşısında ilk kez ilk 11 oynayıp 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Brezilyalı golcü Joao Pedro’nun bu akşam sahaya çıkma ihtimali yüksek… Sarı lacivertli camiada heyecan yaratan konulardan biri de bu oldu.

Öte yandan Serdar Dursun, Lemos, Bruma ve Filip Novak, Avrupa listesinin dışında tutuldu.

GİRİŞLER ERKEN, TARAFTARA UYARI

Dinamo Kiev karşılaşması için Ülker Stadyumu’nun kapıları yoğunluk yaşanmaması için saat 16.45 itibariyle taraftar girişlerine açılacak.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, yaşanacak potansiyel bir tribün olayı sonrası ceza sınırında oldukları için herhangi bir sorun çıkmaması adına taraftarlarına ikazda da bulundu.