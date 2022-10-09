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Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında iki önemli silahını Fatih Saboviç açıkladı

''UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda son olarak AEK Larnaca’yı deviren Fenerbahçe, Süper Lig’e geri dönüş maçında Karagümrük’ü ağırlıyor. Sarı lacivertliler 3 puanı alarak son dönemde yakaladığı ivmeyi zirveye taşımayı amaçlıyor.''

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 17:10
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Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında iki önemli silahını açıkladı

Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında iki önemli silahını Fatih Saboviç açıkladı
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FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden teknik direktör Jorge Jesus’un Fenerbahçesi, bu akşam saatler 20:00’yi gösterirken Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

5 EKSİKLİ KADRO
Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Willian Arao, Peres, King ve Sangare bu akşam forma giyemeyecek.
Ligin 8. haftasında oynadığı derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

KARAGÜMRÜK’TE İŞLER YOLUNDA DEĞİL
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti. Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

İŞTE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe’nin zorlu 90 dakikaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Alioski, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Joao Pedro.

2 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR
Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.
Senegalli futbolcu, kırmızı siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

ENNER VE PEDRO ÖNE ÇIKIYOR
Fenerbahçe’nin hücum hattında ise sırtı dönük de oynayıp takım arkadaşlarına ciddi fırsatlar sunabilen Joao Pedro ile hem tecrübesi hem de hızıyla fark yaratan Enner Valencia göze çarpıyor.

VAR’DA GÖREV GENÇERLER’İN
Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

 

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