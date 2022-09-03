Batshuayi Jorge Jesus'la yeniden doğabilir mi? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin yeni golcüsü hakkında yazdı

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ SPOR

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını terleten, Süper Lig'de 33 maça çıkıp 14 gol ve 5 asistlik katkı veren, 26 topu direkten dönen eski takımının bu istatistiğinde yüzde 80'lik kısmın sahibi olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de...

Adı ilk geçtiği zaman da takıma geleceği son dönemlerde de hep soru işaretleri ile anılan Demokratik Kongo asıllı Belçikalı forvet, sonunda imzayı attı.

YÜKSELİŞ İÇİN İKİNCİ DURAK

Gerek camiaya verdiği mesajlar, gerek imza öncesi ve sonrası paylaşımları ile gündeme damga vuran Batshuayi, Beşiktaş'ın ardından Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan Fenerbahçe'ye de kendi yükselişini aramak için geldi.

Beşiktaş kariyeri direkler arasında geçen 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Kadıköy'de döngülerinden özgürleşmek için fırsat arayacak.

SAÇ BAŞ YOLDURTMUŞTU

Beşiktaş taraftarlarının büyük beklentiyle gelişini kutladığı Michy, ortaya koyduğu performansla çoğu zaman takdir kazanırken akıllarda hep direğe nişanladığı toplarla ve kaçırdığı ilginç gollerle yer edindi. Beşiktaş'a yaptığı vedada Belçikalı yıldız bu durumu, "Geride bıraktığımız sezon çok can sıkıcı, uzun ve zordu. Takım ve ben daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz" ifadeleriyle belirtmişti.

"FIRSAT TRANSFERİ BU MU?" TEPKİSİ

Daha önce pek çok kez ilgilenilen, nabız yoklanan Batshuayi için Fenerbahçe yönetimi son dönemde adım almamıştı. Başkan Ali Koç her imkan bulduğunda, "Forvette fırsat transferi yapacağız" demişti.

Ancak Batshuayi'ye tekrar yaşanan geri dönüş ve oyuncunun kadroya katılması sonrası özellikle sosyal medyada, "Fırsat transferi bu mu?" tepkisi ön plana çıkarıldı.

BAZI KONULARDA HİÇ KUSURU YOK. AMA...

Batshuayi'nin A kalite bir forvet olduğunu söylememize gerek yok muhtemelen... Ancak Beşiktaş ve Türkiye kariyeri özelinde konuşursak, bazı etkili olduğu ve etkisiz kaldığı yönlerinden bahsetmek mümkün...

+ Rakip savunmaların arkasına sarkıp topla buluşma, kaleye ilerleme ve defans/kaleci hatalarını değerlendirme konusunda eksiği çok az.

+ Son vuruşlarında direklere takılması genel olarak şanssızlık şeklinde yorumlanabilir ancak bu konuda ekstra çalışması ve özen göstermesi gerekiyor.

JESUS'UN İSTEDİĞİ SU GÖTÜRMEZ BİR GERÇEK

+ Ceza sahası içerisinde çok etkili olabiliyor ve topla buluştuğu zamanlarda takım arkadaşlarını da golle buluşturabilme özelliğine sahip...

+ 1.85'lik boyu ve oyun tarzı sebebiyle tam olarak Fenerbahçe'nin aradığı tarza ve oyun sistemine uygun bir isim mi? Tartışılabilir. Ancak Jorge Jesus'un istediği süratli ve akıcı oyunda fark yaratabilecek isim olduğu kesin.

YA SORU İŞARETİ KALIRSA...

Fenerbahçe ve Batshuayi arasındaki bağlantının pozitif ya da negatif etkilerini zaman gösterecek. Uzun zamandır Süper Lig'de beklediği başarı olan şampiyonluğu elde edemeyen sarı lacivertliler için -direklere geçen sezon olduğu kadar takılmadığı takdirde- doğru isim Batshuayi olabilir.

TARAFTARIN YÜREĞİNE, NE SU SERPEBİLİR?

Şu anda Fenerbahçe açısından Galatasaraylı Seferoviç'in ortaya koyduğu performansa baktığımda, "İyi ki alınmamış" diyebiliyorum. Ancak aynı durum daha önce sarı lacivertliler ile adı geçen ve Beşiktaş'ın yolunu tutan Weghorst için pek geçerli değil.

Fenerbahçe taraftarlarının yüreğine su serpebilecek olay, sezon sonunda başka takımların forvetlerine hiç bakılmadan, "İyi ki Batshuayi" gelmiş dedirtebilmek olacaktır kesinlikle... İzleyip, görelim.