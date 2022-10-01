Galatasaraylı futbolcuların 2.3 milyon TL'yi nasıl kaybettiklerini Fatih Saboviç açıkladı

Ligde oynadığı son 3 mücadelede rakiplerini dize getirmeyi başaran Galatasaray, 2 karşılaşmadır galip gelmeyi bilen Adana Demirspor’a konuk oldu.

Sarı kırmızılıların kazandığı takdirde 8. haftayı lider tamamlayacağı bir mücadeleydi. Teknik heyetin isteği üzerine; TFF’den gelecek 2.3 milyon TL’lik primin oyunculara dağıtılmasına karar verilmişti.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ÖZEL BİR MAÇ

Transferin son günlerinde yaptığı transferlerle şampiyonluk yarışına farklı bir renk katacağı belli olan Okan Buruk’un ekibi için ayrı bir motivasyon kaynağı da vardı. Çünkü bugün, Galatasaray’ın 117. kuruluş yıldönümüydü.

Cimbom, Adana’ya tepeden tırnağa 3 puan için motive olarak gelmişti anlayacağınız…

SON RANDEVULARDA ÜSTÜNLÜK VARDI

Adana Demir’e karşı oynadığı son 7 Süper Lig maçının 6’sını kazanan Galatasaray, Başkan Murat Sancak yönetiminde büyük bir ivme yakalayan Adana’nın boğucu atmosferine çıktı.

Ev sahibinde, geçmişte yolu sarı kırmızılı ekipten geçen çok sayıda isim de vardı.

ASLAN TÜM HATLARIYLA YÜKLENDİ AMA…

Maçın ilk yarısında iki takım da birbirini yokladı. Dengeler bir Galatasaray, bir Adana Demirspor lehine değişti. İki taraf da birbiri üzerinde tam bir baskı kuramamasına rağmen Cimbom; Mertens ve Boey ile etkili akınlar geliştirmeye çalıştı. Gerek kaleci Ertaç, gerekse Adana Demirspor savunması yaptıkları hamlelerle gole izin vermedi.

GALATASARAY ABLUKA YARATTI

Son anda karşılaşmanın kadrosuna dahil olan Onyekuru ile yine kendisi gibi Galatasaray’ın eski öğrencisi olan Belhanda’nın yarattığı tehlikelere ise kaleci Muslera, ilk 45 dakikada izin vermedi.

Hem Montella hem de Okan Buruk, birinci yarıyı geride boşluklar bırakmamak adına ‘çok ciddi şekilde rakibine yüklenmeden’ geçirse de Galatasaray son anlarda ciddi abluka yarattı.

DENESELER DE BAŞARAMADILAR

Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında da birinci devrenin sonunda yarattığı yoğun etkiyi sürdüren Galatasaray, gerek Adana Demir defansı ve gerekse son vuruşlardaki başarısızlık oranı dolayısıyla bir türlü aradığı gole ulaşmayı başaramadı.

STAMBOULI KIZARDI, ASLAN DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 64’ü gösterirken maçın geri kalanının akışını değiştirebilecek bir olay yaşandı. Mata’ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan atılan Adana Demirsporlu Stambouli, takımını 10 kişi bıraktı.

78’de hakimiyetini iyice artıran Aslan, Mertens’in kafa vuruşunda bu kez direği aşamadı. 90+6’da Seferovic’e kritik pozisyonda yine kaleci Ertaç izin vermedi ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi: 0-0.

2 HAFTA DİNLENECEKLER

Adana Demirspor karşılaşması sonrası milli arada yıldız oyuncularını toparlama ve son durumlarını görme şansı bulan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımı bir sonraki haftayı BAY geçeceği için yine 2 haftalık bir dinlenme periyoduna sahip olacak.

ADANA’NIN RAKİBİ GAZİANTEP FK

Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray BAY geçecekken, Adana Demirspor ise deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak. Teknik direktör Montella ve öğrencileri, zirve mücadelesinden kopmamak adına Gaziantep’e de mutlak 3 puan hedefiyle gidecek.