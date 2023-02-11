Bayern Münih'ten Bochum'a gol şov

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Son şampiyon Bayern Münih, Bundesliga'nın 20. hafta karşılaşmasında Bochum'u ağırladı. Ev sahibi sahadan Thomas Müller, Kingsley Coman ve Serge Gnabry'nin golleriyle net bir galibiyet alarak ayrıldı.

Almanya Ligi'nde şu ana dek elde ettiği 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgi ile liderliğini sürdüren son şampiyon Bayern Münih, düşme hattına çok yakın olan ancak son oynadığı karşılaşmada Hoffenheim'ı 5-2 ile geçmeyi bilen Bochum'u konuk etti.

DEPREM FELAKETİ İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesi Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem felaketi sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu. Mücadeleye her zaman olduğu gibi kontrollü ve hızlı başlaya taraf Bayern Münih oldu. Dünya yıldızlarının bir araya geldiği Bayern, topun hakimiyetini koruyup, tempolu bir futbolla rakibini ölçüp tartmaya başladı.

AÇILIŞ THOMAS MÜLLER'DEN...

Rakibi karşısında etkisiz kalan Bochum, kalesini ancak 41 dakika boyunca savunabildi. Bayern Münih'in yıldırıcı atakları, enerjisi düşen rakibi karşısında sonuç verdi. Yılların deneyimine sahip olan Thomas Müller, takımını Bochum karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

KALECİ SOMMER'E TOP BİLE GELMEDİ

İlk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile kapanırken, Bochum son derece etkisizdi. Âdeta Bayern'e teslim olmuş şekilde bekleyen konuk ekip, kaleci Sommer'i zorlayacak atak aksiyonlarında dahi bulunamadı. Dakikalar 63'ü gösterirken Bayern Münih, Coman ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

SON SÖZÜ GNABRY SÖYLEDİ

Maç sonunda rakip kaleye toplamda 23 şut çeken, 12 isabet bulan, 8 tehlikeli atak yaratan Bayern Münih, kalesinde ise yalnızca 1 isabetli şut ve 0 tehlikeli atak görecekti. Karşılaşmada skoru belirleyen hamle 73'te penaltıdan geldi. Beyaz noktaya geçen Gnabry, Bochum ağlarını sarstı ve Bayern'e 3 puanı 3 golle getirdi: 3-0.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYETİ ALDILAR

Almanya Ligi'nde son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Bayern Münih 5. maçı sonunda, Bochum'u devirerek üst üste 2. galibiyetini almış oldu. Bochum'un bileği ise son 5 mücadelede 3. kez büküldü. Ev sahibi, haftaya Mönchengladbach ile Bochum ise Freiburg ile kozlarını paylaşacak.