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Böyle bir olay ancak Türkiye'nin başına gelebilir! Fatih Saboviç yazdı

''EuroBasket 2022'de A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın trajik şekilde son anlarda yenildiği iki 'net favori olmayan' takım yarın turnuva finalinde kozlarını paylaşacak.''

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 20:05
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Fatih Saboviç yazdı. Böyle bir olay ancak Türkiye'nin başına gelebilir

Böyle bir olay ancak Türkiye'nin başına gelebilir! Fatih Saboviç yazdı
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İspanya ile Fransa'nın oynayacağı final mücadelesi sporseverlere, "Böyle bir olay ancak Türkiye'nin başına gelebilir" dedirtti.

Uzun zamandır hazırlanıp, sahip olduğumuz pırlanta gibi jenerasyon sebebiyle heyecanla beklediğimiz EuroBasket 2022, Türkiye açısından hayal kırıklığı ile sona ermişti. A Milli Takım açısından bizi asıl üzen nokta şuydu; Bir turnuvada yaşadığınız şanssızlık sonucu elenebilir ya da maç kaybedebilirsiniz fakat ya en kritik yenilgilerinizi aldığınız iki takım o şampiyonada final oynarsa? Tam da böyle oldu işte...

YALNIZCA SEYİRCİ GİBİ İZLEDİK!
Bulunduğumuz şampiyona grubunda liderlik için karşısına çıktığımız İspanya'ya son anlarda Alberto Diaz'ın Shane Larkin'den çaldığı top sonrası dağılan dikkatimiz sonucu yenilmiş, son 16 turunda çeyrek finalin kapısını aralayacakken de Fransa'nın geriden gelip aldığı 'mucizevi' galibiyeti yalnızca seyirci gibi izlemiştik! Neredeyse herkes kaçırdığı serbest atışlardan ötürü, "Ah be Cedi!" derken asıl sıkıntı çok daha derinlerdeydi belki de...

PORTEKİZ'DE BURAK, BERLİN'DE CEDİ...
MART 2022: Portekiz ile Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya gelen Türkiye sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılıyordu. Ancak Ay Yıldızlı ekibimizde büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Deneyimli futbolcumuz Burak Yılmaz, kritik penaltı atışından faydalanamayıp topu auta göndermişti. Bu kırılma anı yıllar boyu unutulmayacak bir yara açıyordu.

BİR ANLIK ODAK EKSİĞİ VE...
EYLÜL 2022: Berlin'de Fransa karşısına çıkan 12 Dev Adam, baştan sona geride götürdüğü maçın üçüncü çeyreğinde momentumu arkasına alıp rakibi karşısında Buğrahan'ın üst üste gelen üç sayılık isabetleri sonrası öne geçti. Ancak Cedi'nin üst üste kaçırdığı iki serbest atış ve sonrasında topu oyuna sokarken yaptığı top kaybı mücadeleyi uzatmaya götürdü. Kazanan Fransa'ydı, şoka giren ise Türkiye!

ASIL KRİTİK NOKTA ÇOK FARKLI...
Peki problem neredeydi? Türkiye, neden takım sporlarında kırılma anlarını yönetemiyordu. Sıkıntı sadece Cedi değil tabii ki ya da Burak Yılmaz... Ülkemizin kolektif olarak yaşadığı 'duygusal bunalımlar' bir yerde sporumuza ve takımlarımıza da yansıyordu. Bence incelendiği takdirde içerisinden tez dahi çıkacak konular bunlar... Fakat asıl trajik olan nokta şu; ufak kırılma anlarını yönetemediğimiz rakiplerimiz şimdi EuroBasket 2022'nin finalinde kozlarını paylaşacak.

FAVORİLER BİR BİR ELENMİŞKEN...
Turnuvada Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan gibi favoriler bir bir elenirken insan ister istemez tek bir soru soruyor: "Ya biz burada olsaydık, neler yapardık?"
Ben Türk basketbolunun yakaladığı jenerasyona, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yönetimsel anlamdaki reflekslerine ve geleceğe dair atılacak adımlara güveniyorum. Belki finali yarın (TSİ) 21:30’da Fransa ile İspanya oynayacak (Maç NTV’den yayınlanacak) ve biz son 16'da veda ettik... Fakat bu jenerasyon gelecek dönemde umutlarımızı kesinlikle yeşertip, elde edeceği deneyimle zaferlere erişecektir.

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Hamdi akçay
17.09.2022 20:28
Bu kafayla zor?  
 
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