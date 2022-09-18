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Fenerbahçe Kadıköy'de Alanya'ya nasıl fark attı? Fatih Saboviç yazdı

''2022-2023 sezonunun her anlamda bir bütün olarak en iyi futbolunu oynadı bence Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında...''

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 22:08
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Fatih Saboviç yazdı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanya'ya nasıl fark attığını açıkladı

Fenerbahçe Kadıköy'de Alanya'ya nasıl fark attı? Fatih Saboviç yazdı
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FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ SPOR

Kusursuza yakın hücum ve savunma performansı muhteşem gollerle taçlandı ve sarı lacivertliler, dönüşünde Beşiktaş derbisine çıkacağı milli takım arasına kafası rahat gitmeyi bildi.

Kadıköy'de maçın daha ilk yarısı bitmişken tek bir cümle kurdum: "Fenerbahçe, sabaha kadar oynasaydı keşke!"
Ne eksik, ne fazla tek düşüncem buydu. Çünkü teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başından bu yana oynatmak istediği futbolu takımın bu kadar iyi yansıttığına daha önce çok şahit olmamıştım. Burada Kasımpaşa maçını saymıyorum. Çünkü o dönem ne Kasımpaşa sezona hazırdı ne de onlara karşı alınan 6-0'lık galibiyet bir baz olabilirdi.

FUTBOL GÜNDEN GÜNE KEYİF VERİYOR
Sarı lacivertlilerde herkes birbirinin nerede ne yapabileceğini, nasıl top çalabileceği ya da pas atıp adam eksiltebileceğini öğrendikçe Fenerbahçe'ni izlemek bir keyif hâlini alıyor. Tempolu Rennes mücadelesi sonrası ilk 11'de değişiklikler yapan Jesus, satranç ustası gibi bir diziliş gerçekleştirmişti.
Alanyaspor karşısında önde kurulan savunma zaman zaman takım ataktayken orta saha çizgisinin ilerisine bile geçebiliyordu.

CRESPO DİLLERE DESTAN BAŞLADI VE BİTİRDİ
Savunmanın önde kurulması durumu Alanyaspor'un geriye atılan toplarda tehlikeler yaratmasına yol açabiliyordu. Ancak Fenerbahçe kalesini iyi savunup gol yemedi. Daha 5. dakikada maçın en iyilerinden olacak Crespo'nun çaldığı top ve Valencia'ya verdiği pas sonrası; Rossi takımını öne geçirdi: 1-0.
17. dakikada kornerden gelen topta Gustavo Henrique müthiş bir gole imza attı ve skor 2-0'a geldi. Burada Arao'nun ön direkteki müthiş topuk pasının altını çizmek gerek...

HER HÜCUM SEÇENECEĞİ VAR
Fenerbahçe, akan oyunda top çalıp gol attı, daha sonra durak toptan organizasyonla bir gol daha attı. Yani hangi hücum seçeneğini arasanız vardı. Alanya akan oyunda hiç iyi değildi. Zamanlama ve pas hataları, hücumda ciddi top kayıpları yaşamalarına yol açtı.
İlk yarıda Ferdi'nin kritik müdahaleleri çok başarılıydı. Alanyaspor kalecisinin kritik kurtarışları olmasa daha ilk yarıda skor 4-0 olurdu! Ama 45 dakikaya eklenen uzatmalarda zaten 3-0 oldu... Pedro 45+3'te penaltı kaçırsa da 1 dakika sonra Crespo uzaktan füzesini yollayıp affetmedi: 3-0. 

YİNE MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON
İkinci yarıda harika ve tempolu futbolunu son dakikaya kadar sürdüren ve "Hadi biraz da geri çekilip dinlenelim" demeden rakibinin üzerine giden Fenerbahçe, ileride de geride de tek bir bilinç olarak hareket ediyordu.
Eşsiz bir atak organizasyonuyla yine topu çalan Fenerbahçe, Valencia ile 70'te farkı 4'e çıkardı: 4-0.

EZELİ RAKİBİNE GÖZDAĞI VERDİ
Fenerbahçe bana göre sezonun en muhteşem maçını oynadı. Sonradan oyuna giren İrfan Can tamamen bireysel yeteneklerini konuşturup 76. dakikada son sözü söyledi: 5-0. Fenerbahçe tek bir an bile hiçbir şeyi elden bırakmadı.
Tüm oyuncular elinden gelenin en iyisini terlerinin son damlarına kadar yansıttı. Kanarya, milli maç arasına güle oynaya gitti. Dönüşteki Beşiktaş maçı öncesi ezeli rakibine gözdağı verdi.

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