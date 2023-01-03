Fenerbahçe'nin kahramanı 'Batsman'. Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk oldu. Sarı lacivertli ekip erkenden geriye düştüğü mücadelede ilk başta direkleri dövdü. Jorge Jesus’un öğrencileri, Nuri Şahin’in takımının bileğini ikinci yarıda Batshuayi’nin klası ve skor tahtasını domine eden oyunuyla büktü.

Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından geçtiğimiz hafta Hatayspor’u 4-0 geçerek moral bulan Fenerbahçe, Antalya deplasmanında teknik direktör Nuri Şahin’in ekibine konuk oldu.

Dakikalar henüz 10’u gösterirken Joshua King’in ceza sahası solundan içeri girip kendi sağına çekerek attığı şut üst direkten döndü. Fenerbahçe çok önemli bir şansı kaçırdı.

YASA HEMEN DEVREYE GİRDİ

Futbolun temel yasası, “Atamayana atarlar” hemen 4 dakika sonra bir kez daha gerçeğe dönüştü.

Antalyaspor ani bir reaksiyon verdi ve 1-0 öne geçti Nuri Şahin’in öğrencileri… Güray soldan müthiş kesti, Wright kafayla altı pastan kaleci Altay’ı avladı.

ŞAHİN YERİNDE DURAMADI

Takımını maça iyi motive ettiği her hâlinden belli olan Nuri Şahin, kenarda bir an bile yerinde durmadı. Hep takımını ileriye itmeye çalıştı.

Antalya ön alan presinde özellikle öne geçtikten sonra çok başarılıydı. Fenerbahçe’nin üzerlerine gelmesini önlediler.

BU DEFA SERDAR AZİZ BAŞARAMADI

Karşılaşmada kronometreler 20’yi gösterirken Antalya karşı karşıya pozisyonda ikinci golü kaçırdı. 33’te Antalya 2-0 öne geçse de ofsayta takıldı.

Devre sonuna kadar maçın temposu ve oyun kalitesi düştü. Devre biterken 44. dakikada Serdar Aziz’in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

FİNAL VURUŞLARI OLMAYINCA…

Fenerbahçe yine önceki maçlarda olduğu gibi rakip ceza sahasında bolca topla oynamasına ve golü zorlamasına rağmen paslaşmalarını bir türlü final vuruşlarına denk getiremedi.

Antalyaspor ise devre boyunca kontralar ile etkili olmaya çalışıp rakibini zorlama eğilimindeydi.

MÜTHİŞ İKİLİ İŞ BAŞINDA…

İkinci devrenin başından itibaren sahada ne istediğini ve en önemlisi istediklerine doğru giden yolları daha iyi keşfetmeyi bilen bir Fenerbahçe vardı.

Kanarya, 55’te sağdan gelişen atakta iki müthiş golcüsü King ve Batshuayi’nin girişimleri sayesinde golü buldu. King’in kafa vuruşunda direkten dönen topu Batshuayi kafa ile boş ağlara gönderip skoru eşitledi: 1-1.

ORTA SAHA YÜKÜ KALDIRAMIYOR

Fenerbahçe açısından orta sahanın özellikle kanat bölgelerine çok ciddi bir yük düşüyor. Ancak sarı lacivertliler, bu yükü tam anlamıyla kaldırıp avantaja çeviremiyor.

Bu durumda forvetlere kalan yük; rakip oyuncular orta saha bağlantısını kesince epey ağır oluyor. Ancak Fenerbahçe, dün bu döngüyü Batshuayi ve King ile kırmayı başardı.

BATSHUAYI YİNE SAHNEDE…

Mücadelenin son yarım saatine girilirken; Antalya defansının elle oynaması sonrası Fenerbahçe 61’de penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi, 62. dakikada rakip kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek Kanarya’ya zorlu deplasmanda üstünlüğü getirdi: 1-2.

Evinde tek hedefi galip gelmek olan Antalya, 74’te Wright ile üst direğe takılınca kırmızı beyazlılar skoru eşitleyemedi.

BİRBİRLERİNİ MAT ETMEYE ÇALIŞTILAR

Kalan dakikalar boyunca her iki takımın da enerjisi fazlasıyla düşmüştü. Buna rağmen hem Jesus hem de Şahin; son hamlelerini oynayıp birbirlerini mat etmeye çalıştılar.

Ancak Fenerbahçe’nin inadı, Antalya’ya bir türlü geçit vermedi ve sarı lacivertliler ligdeki galibiyet serisini 2 karşılaşmaya çıkarmayı başardı.