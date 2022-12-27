Fenerbahçe'nin 'Volkan'ı bakın nasıl patladı. Hatayspor neye uğradığını şaşırdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, tanıdık bir isim olan sarı lacivertli camianın evladı Volkan Demirel’in çalıştırdığı Hatayspor’u ağırladı. Sarı lacivertliler, Kadıköy’de erkenden öne geçip rahat bir oyunla sahadan galip ayrılarak ligde 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Kadıköy’de her yönüyle özel bir maçtı. Fenerbahçe formasına uzun yıllar hizmet eden kaleci Volkan Demirel, bu defa teknik direktör rütbesiyle taraftarının önünde ve Hatayspor’un başındaydı.

Sarı lacivertlilerin cephesinde ise son alınan Giresunspor ve Trabzonspor yenilgilerinin stresi pek hissedilmiyordu. Sanki Kanarya; alması gereken dersleri almış, ne istediğini bilen bir hâle bürünmüştü.

KING ŞOV DEVAM EDİYOR

Takıma geldikten sonraki ilk dönemlerinde tam olarak form düzeyini tutturamayan ancak daha sonra kendini toparlayan Joshua King, Fenerbahçe taraftarlarına resital sunmaya niyetliydi.

Dakikalar 20’yi gösterirken; Rossi’nin asistinde Joshua takımını öne geçirdi ve Fenerbahçe erkenden skor üstünlüğünü aldı: 1-0.

SAHANIN HER YERİNE HAKİMDİLER

İlk 20 dakikadaki her şey; Fenerbahçe açısından maçın geri kalanı için bir özetti. Jorge Jesus’un takımı yüzde 74 oranında topla oynuyordu, Hatay ise sadece yüzde 26’sına hakimdi.

O ana kadar 5 şutta 3 isabet ve 1 gol bulan Kanarya, King’le ikinci gole çok yaklaştı. Ancak King’in denediği; Batshuayi’ye kısmet oldu! 26. dakikada Ferdi atağı getirdi. Rossi’nin pasında Batshuayi tamamladı ve Fenerbahçe rahat nefes aldı: 2-0.

BATSHUAYI ZİRVEYE KOŞUYOR

Orta sahada Miguel Crespo’nun, maç öncesi dizinden sakatlanan Valencia’nın yokluğunu Fenerbahçe’nin aramasına dahi gerek kalmadı.

İki asist birden yapan Rossi’nin katkısıyla Batshuayi; 16 maçta 11 gole yükseldi ve zirve koşusunu sürdürdü.

HATAY İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDEN TAMAMLADI

Rakibinin üzerine her fırsatta giden Fenerbahçe’ye teknik direktör Volkan Demirel’in takımı karşılık dahi veremedi.

Dakikalar 67’yi gösterirken; 16 şut çeken ve 11 isabet bulan sarı lacivertliler, Hatay’ın isabetli şut dahi çekmesine izin veremedi.

GOL ŞOVLA FARKA GİTTİLER

Tam, “Karşılaşma böyle sona eriyor” denilirken, 86’da önce Serdar Dursun ağları sarstı: 3-0. Mücadelenin sonuna eklenen süreçte Gustavo Henrique, 90+5’te fileleri havalandırıp maçın sonucunu belirledi: 4-0.

İki maçın ardından galip gelen Kanarya, taraftarlarına evinde keyifli bir salı akşamı yaşatıp 3 puanı cebine koydu.