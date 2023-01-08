Jesus mu kazanacak Buruk mu? İşte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide bu akşam kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Jorge Jesus ve Okan Buruk arasında da farklı bir deneyime neden olacak randevu, her iki tarafın akıl oyunlarıyla geçecek. Zihinsel olarak güçlü olanın ayakta kalacağını düşündüğüm karşılaşmada, duran topların çok belirleyici bir etken olacağı kanaatindeyim.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray uzun yollardan geldi Kadıköy'de, bu akşamki derbiye... Sezona tam anlamıyla istediği şekilde giriş yapamayan teknik direktör Okan Buruk'un talebeleri, yolda öğrendikleriyle farklı bir takım hüviyetine bürünmeyi bildi. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in son haftalarında üst üste tam 5 galibiyet alarak tüm rakiplerine çok açık, çok net bir mesaj verdi; "Şampiyonluk için buradayız. Henüz her şey yeni başlıyor..."

FENERBAHÇE 'TEKNİK DİREKTÖR TAKIMI' OLDU

2022-2023'e yepyeni bir yapılanma ve yeni bir hocayla giren, kadrosuna çok sayıda takviye yapan Fenerbahçe cephesi ise tam anlamıyla bir 'teknik direktör takımı' olmayı başardı. Jorge Jesus, yalnızca saha içine değil saha dışında da her şeye hükmediyor ve camianın yeni oluşan yapısında çok kuvvetli bir mihenk taşı hâline geliyor. Futbolcularından top toplayıcılarına, malzemecisinden taraftarı ve yönetimine kadar herkese dokunmayı başaran Portekizli, derbi ile birlikte bambaşka ufuklara kanat çırpmayı hedefliyor.

DİLERİM, YALNIZCA FUTBOL KONUŞULUR

Türkiye'de artık klasikleşen hakem ve VAR tartışmaları bir kenarda dursun; derbinin yalnızca saha içine odaklanmakta fayda görüyorum. Senelerdir oluşturulmaya çalışılan -ve başarılan- 'vurdulu kırdılı' spor kültürünü artık ortadan kaldırmaya başlamanın vaktinin geldiğinin kanaatindeyim. Jorge Jesus ve Okan Buruk, yalnızca kendi işleriyle ilgilenen teknik direktörler oldukları için dilerim ki bu akşamki derbi sonrası yalnızca futbol konuşabilmenin keyfini tadabiliriz. Her ne kadar buna dair pek bir ümidim olmasa da ben niyetimi bu yönde kullanmak istiyorum.

FENERBAHÇE'NİN 'AÇIĞI'NI KOVALAYACAKLAR

Zorlu mücadele öncesinde her iki takım için de iki çarpıcı nokta öne çıkıyor;

1) Hem Buruk hem de Jesus rakiplerini tartmayı seven teknik direktörler... İki ismin de maçın sezon içerisindeki zamanlamasının ve puan durumunun da etkisiyle 90 dakikaya temkinli şekilde başlayacağı fikrindeyim. Fenerbahçe kanadında; takımın çoğu maçta başarıyla uyguladığı ofsayt taktiğinin getireceği pozitif/negatif durumlar belirli olabilir. Galatasaray, rakibinin bu yönünden beslenip defansın arkasına sarkacağı pozisyonlar ve hızlı kanatlarıyla zincirlerini kırmayı deneyebilir.

DURAN TOPLARA AYRICA DİKKAT ETMEK GEREK

2) Bana göre ikinci ve belki de en kritik noktalardan biri ise bu 90 dakika boyunca her iki takımın da kazanacağı duran toplar olacak. Ziyadesiyle sert geçeceğini düşündüğüm mücadelede Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kazanacağı serbest vuruş ve korner fırsatları ile atakların takip eden süreçleri bana göre gole en yaklaşılan dönemler olacak. Her iki ekipten de duran toplar devamında gelebilecek goller beni şaşırtmaz. Şimdiye dek sarı lacivertliler duran toplardan 7 gol bulup, 3 gol yedi. Galatasaray cephesi de 3 gol bulup, kalesinde 5 gol gördü.

BONUS FAKTÖR: TRİBÜNLERİN ETKİSİ

Sonucu bana göre iki takım açısından da psikolojik kırılma yaratacak olan derbide bonus faktör ise aslında en önemli faktör diyebiliriz. Derbi öncesi hazırladıkları koreografileri tamamlamak adına gece tribünde uyuyan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyaya yansıdı. Sarı lacivertliler, bu tutkuyu derbi süresince Galatasaray'ın üzerine yansıtmayı başarırsa; Jesus'un öğrencileri sahada 12 kişi oynayabilir. Ancak tam tersine Galatasaray'ın potansiyel olarak gelebilecek güçlü bir hamlesine tribünden refleks verilememesi de Kanarya'ya eksik yazabilir. Bakalım iki tarafın sergileyeceği akıl oyunları, kimden yana sonuç verecek...