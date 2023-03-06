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Mourinho'nun Roma'sı Allegri'nin Juventus'unu nasıl devirdi

Fatih Saboviç, İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçını yazdı...

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 00:52
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Fatih Saboviç yazdı. Mourinho'nun Roma'sı Allegri'nin Juventus'unu nasıl devirdi

Mourinho'nun Roma'sı Allegri'nin Juventus'unu nasıl devirdi
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

İtalya Serie A'nın 25. haftasında teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi Roma, Massimiliano Allegri'nin Juventus'unu ağırladı. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Roma oldu.

Ligde çıktığı son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Roma, iç sahada yükselişin peşindeydi. Nereden bakılsa iyi bir sezon geçirmeyen ancak son 4 karşılaşmasında fire vermeyen Juventus ise zorlu deplasmanda 3 puan hedefiyle sahaya çıkmıştı.

JUVENTUS DEVRE SONU VİTES ARTIRDI
Karşılaşmanın ilk dakikalarında Juventus, Roma'ya oranla daha efektif gözüktü. Ancak ilk 10 dakikanın ardından ibre Roma'nın lehine döndü. İki takımın birbirini sıkça ölçüp tarttığı ilk yarı boyunca çok kritik bir pozisyon yaşanmadı. Ancak devre bitimine doğru konuk ekip vites artırdı.

KONUK EKİP DİREĞE TAKILDI
Rabiot, dakikalar 44'ü gösterirken çok büyük bir tehlike yarattı. Tecrübeli oyuncunun kafa vuruşunda topa önce kaleci müdahale etti, daha sonra meşin yuvarlak yan direkten döndü. Roma, soyunma odasına 0-0'lık skorla gittiği için şanslıydı. Ancak ev sahibinin şansı bununla sınırlı kalmayacaktı.

MANCINI SAHNEYE ÇIKTI
İkinci devreyle birlikte rakibi üzerindeki baskısını artıran, "Atamazsa yiyeceğini hisseden" Roma, 53'te Gianluca Mancini ile ağları havalandırdı. Mancini'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut, Juventus ağlarına giderken tribünlerdeki binlerce seyirci ayağa kalktı: 1-0.

İKİNCİ KEZ DİREĞE NİŞANLADILAR
Allegri'nin öğrencileri yedikleri golün şokunu çabuk atlatıp Roma kalesine gitmeye çalışsa da Mourinho'nun ekibi buna çok izin vermeyecekti. Ta ki 59'da bir duran top felaketi, "Geliyorum" diyene kadar... Roma ceza sahasının atak yönüne göre solundan bir serbest vuruş kazanan Juve'de Cuadrado çok sert vurdu ancak top yan direğe çarpıp auta gitti.

MOISE 1 DAKİKADA OYUNDAN ATILDI
Juventus üst üste kaçırdığı fırsatların ardından kalan dakikalarda oyunu rakip yarı alana yıkma hedefine girdi. 75-85 geçişinde üretkenliği artan Juventus, Roma'yı zorlamasına rağmen gole ulaşamadı. 90'da oyuna giren Kean Moise, oyuna girdiği gibi Mancini'ye tekme atınca direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son anları 10 kişi oynayan Juventus, kaderine razı oldu ve 3 puanı Roma Olimpiyat Stadı çimlerinde bıraktı.

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