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Shaqiri'nin Sırbistan'ı tek başına nasıl yıktığını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Dünya Kupası G Grubu'nun son maçında Sırbistan, İsviçre karşısında sayısız gel-gitin yaşanan maçta rakibine 3-2 yenildi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 00:06
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Fatih Saboviç yazdı. Shaqiri'nin Sırbistan'ı tek başına nasıl yıktığını açıkladı

Shaqiri'nin Sırbistan'ı tek başına nasıl yıktığını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Arnavut kökenli İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri'nin açılışı yaptığı mücadelede önce beraberliği yakalayıp sonra öne geçen Sırplar, Shaqiri'nin 0'dan kurguladığı 2 golle zafere ulaşmayı başardı.

Katar 2022'de yine deja vu yaşandı! Takvim yaprakları 2018 yılını gösterirken o yılki Dünya Kupası'nda Sırbistan, Brezilya ve İsviçre aynı gruptaydı. Grubun bir diğer ekibi ise Kosta Rika'ydı o şampiyonada... Bu yıl da aynı 3'lü bir grupta buluşurken, dördüncü ekip Kamerun Milli Takımı olacaktı.
2018 yılında grup sıralaması; Brezilya, İsviçre ve Sırbistan şeklinde olmuş, Sırplar turnuvaya grupta veda etmişti.

YİNE BAŞARAMADILAR
Bu defa Balkan ekibinin gerek sahip olduğu kadronun kalitesi, gerekse oyun yapısındaki gelişimler, Katar'da fark yaratmalarına yol açabilirdi. Ancak ilk maçtan itibaren bir türlü bekleneni veremeyen Sırbistan, önce Brezilya'ya yenildi, sonra Kamerun ile berabere kaldı. Son olarak da İsviçre'ye yenilmekten kurtulamadı.

DURAN TOPLARDA GEÇİT YOK
Karşılaşmanın başında top bir o kalede bir bu kaledeydi. İsviçre ilk gol fırsatını yakalamasına rağmen ağları sarsamadı. 11. dakikada gelişen Sırbistan atağında Zivkovic'in şutu yan direkten geri geldi. Sonrasında ise top İsviçre kalecisinde kaldı.
İki takım da maça sert fizik güçlerini ortaya koyarak giriş yaptı. Duran toplarda İsviçre, Sırbistan'a bir türlü geçit vermemekte kararlıydı.

BU DEFA O SEVİNCİ YAPMADI AMA...
Dakikalar 20'yi gösterirken Arnavut kökenli olan Shaqiri, 2018'de de Sırbistan'a golünü attığı gibi yine attı! Bu defa Arnavutları simgeleyen meşhur, "Çift başlı kartal sevinci"ni yapmadı ama tribünlere gidip soyadını göstererek golü kutladı: 0-1.
Sırpların cevabı gecikmedi. Kaptan Tadic'in soldan müthiş ortasında Mitrovic klasına yakışır bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Mitrovic, Sırbistan formasıyla 79. maçında 52. golünü kaydetti.

EMBOLO BİTERKEN VURDU...
Maçta momentumu kendi yanına çeken Sırbistan, İsviçre defansının hatası sonrası Dusan Vlahovic'in yerden müthiş vuruşuyla bir anda öne geçti: 2-1. Orta sahaların kolay geçilmeye başlandığı dakikaların ardından devre sonu yaklaştı.
44'te bir kez daha sahneye çıkan Shaqiri, ön asist ile golü kurguladı ve sağ kanattan akan atak ceza sahasında Embolo'nun altı pastaki vuruşu ile topun ağlara gidişiyle sonuçlandı: 2-2.

FİŞİ ÇEKEBİLİRLERDİ AMA...
Sırpların bloklar arasındaki boşlukları çok açık bırakması başlarına büyük iş açtı. Shaqiri bu kez kendi yarı sahasından aldığı topu götürdü ve yine ön asist yaptı. İsviçre, 48. dakikada Freuler'in boş kaleye bıraktığı topla öne geçti: 2-3. Kalan sürede golden 9 dakikada sonra İsviçre maçın fişini çekmeye çok yaklaştı ama ciddi bir gol pozisyonundan faydalanamadı.
Son yarım saatlik dilim oldukça gergin; karşılıklı pozisyon zenginliğinden uzak ve daha çok zihinsel bir savaş olarak geçti. Son anlardaki Sırbistan atakları da sonuçsuz kaldı ve İsviçre 3-2 ile turladı.

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