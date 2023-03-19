Depremzedelere hakaretler yağdıran Fatih Seresaçan isimli şahıstan Atatürk hakkında skandal sözler

Depremzedelere yaptığı hakaretler ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında söyledikleriyle tepki çeken Fatih Yeresaçan isimli şahısın bir videosu daha ortaya çıktı.

Yeresaçan, yeni videosunda Türkiye topraklarını düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni bir ülke kurmadığını isim ve rejim değişikliği yaptığını söyleyerek Kurtuluş Savaşı’nda savaştığı ülkelerle iş birliği yaptığı iddiasında bulundu.

SKANDAL İFADELER

“Kemalistlerin ve Kemal’in harcı değildir sıfırdan ülke kurmak” diyen Yeresaçan, “Sadece isim ve rejim değişikliği yaptı. Devlet yönetiminden İslam rejimi gitti onun yerine laiklik geldi. Osmanlı Devleti ismi de Türkiye Cumhuriyeti olarak değişti. Boşuna dalavera sıkmayın. Kemalizm denilen safsata kısmen Fransa kısmen İtalya ve Rusya’dan alınmak suretiyle dış alemin bir değil birkaç bağlı olmak suretiyle diğerlerinden daha çok ve karmakarışık bir ucubedir. Dönme, masun ve Kemalist gürühun sakız gibi ağzında dolaşan ‘yobazlık’ kelimesi en çok kendilerine yakışmaktadır. İnkılap yobazları kendilerinden başka farklı düşünenlere tahammül edemeyen Kemalist ve mason yobazlardır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yardıma muhtaç durumdaki vatandaşların haliyle dalga geçen fthdadas kullanıcı isimli şahıs "'Açız. Ordu nerede? AFAD gelmedi. Üşüyoruz. Çocuğumun maması yok, bezi yok sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu. Bize yardım edin' diye ağlayan, 3 kuruş menfaati için şerefini ayağının altına alan şahıslar, şu vatanda hiç mi bir gün huzurlu bir bardak su içmediniz lan? Şu topraklarda hiç mi bir gün huzurlu adım atmadınız, yürümediniz lan? Bu kadar mı düşmansınız? Bu kadar mı nefret ettiniz lan?” diyerek halkın sinir uçlarıyla oynadı.

Fatih Seresaçan isimli şahıs şahıs sözlerine şöyle devam etti:

“Allah sizi ıslah etsin diyeceğimde Rabbim belanızı öyle bir vermiş ki inşallah şifanızı da verir yani. Gerçekten acınacak haldesiniz. Acıyoruz. Ama aç olduğunuz açıkta olduğunuz için değil. Neden böylesiniz lan? Böyle olduğunuz için acıyoruz size. Şu topraklarda hiç mi karnın doymadı senin? Doymaz. Senin gözün doymuyor çünkü. Senin gözün doymuyor çünkü be. Yazık. Sana gerçekten acıyoruz. Ama öyle yapmacık, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi değil. Sana gerçekten acıyoruz. Rabbim gözünüzü doyursun."

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken video vatandaşların büyük tepkisini çekti.