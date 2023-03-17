İnsanlıktan nasibini almamış şahıs depremzedelerle dalga geçti. Halkın sinir uçlarıyla oynadı

Yardıma muhtaç durumdaki vatandaşların haliyle dalga geçen fthdadas kullanıcı isimli şahıs "'Açız. Ordu nerede? AFAD gelmedi. Üşüyoruz. Çocuğumun maması yok, bezi yok sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu. Bize yardım edin' diye ağlayan, 3 kuruş menfaati için şerefini ayağının altına alan şahıslar, şu vatanda hiç mi bir gün huzurlu bir bardak su içmediniz lan?

Şu topraklarda hiç mi bir gün huzurlu adım atmadınız, yürümediniz lan?

Bu kadar mı düşmansınız?

Bu kadar mı nefret ettiniz lan?” diyerek halkın sinir uçlarıyla oynadı.

O şahıs sözlerine şöyle devam etti “Allah sizi ıslah etsin diyeceğimde Rabbim belanızı öyle bir vermiş ki inşallah şifanızı da verir yani. Gerçekten acınacak haldesiniz. Acıyoruz. Ama aç olduğunuz açıkta olduğunuz için değil. Neden böylesiniz lan? Böyle olduğunuz için acıyoruz size. Şu topraklarda hiç mi karnın doymadı senin? Doymaz. Senin gözün doymuyor çünkü. Senin gözün doymuyor çünkü be. Yazık. Sana gerçekten acıyoruz. Ama öyle yapmacık, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi değil. Sana gerçekten acıyoruz. Rabbim gözünüzü doyursun."

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken video vatandaşların büyük tepkisini çekti.