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  • Depremzede: AFAD 3 gün sonra geldi çadırları biz kurduk. Mansur Yavaş ekibini yığdı Hatay Havalimanı'nı onarıp açtı

Depremzede: AFAD 3 gün sonra geldi çadırları biz kurduk. Mansur Yavaş ekibini yığdı Hatay Havalimanı'nı onarıp açtı

11 ili yıkan depremlerde ölü sayısı 50 bine yakın. Depremler sonrası arama -kurtarma, ekipman, yardım, koordinasyon konusunda sınıfta kalan hükümet kanadında görevden alma ya da istifa yok. Adıyamanlı depremzedenin isyanı sosyal medyada rekor kırdı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:39
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Depremzede: AFAD 3 gün sonra geldi çadırları biz kurduk

Depremzede: AFAD 3 gün sonra geldi çadırları biz kurduk. Mansur Yavaş ekibini yığdı Hatay Havalimanı'nı onarıp açtı
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Depremin ardından haftalar geçmesine rağmen halen depremzedeler gıda ve çadır isyanı devam ediyor.

Depremin yankıları devam ederken iktidar kanadı seçim için mesaiye başladı.

Hal böyleyken; depremi Adıyaman'da yaşayan vatandaşın "Tüylü mikrafon"a anlattıkları ve sosyal medyayı yıkan isyanı boğazları düğümledi.

İşte o açıklama;

"ORASI MAHŞER GÜNÜYDÜ..."

"Ben depremzedeyim sinyal yok internet yok hiçbir şey yok. 3 gün sonra AFAD geldi. Biz çadırları kurduk. Şehirde ölü kokusu var, yaşamayan anlayamaz. Allah diyor ya 'mahşer günü kimse kimseyi tanımayacak' Orası mahşer günüydü.

"BUNLARDAN KİMSENİN HABERİ YOK"

En yakın dost bile kimse kimseyi tanımıyordu. Bugün Yahudi dediğiniz insanlar geldi sizi enkaz altından çıkardı. Bugün Suriyeli dedikleriniz geldi oradan mallarınızı yağmaladı. Göçükte, enkaz altında parçalanan evleri soydular.  Bunlardan kimsenin haberi yok. 

MANSUR YAVAŞ BÜTÜN EKİBİNİ BÖLGEYE YIĞDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Havaalanı patlamış Devlet büyüklerimiz gelmiş orada siyaset yapıyor. "Havaalanını onarıyoruz, şöyle böyle yapıyoruz" diyor. Öyle bir şey yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oraya bütün ekibini yığdı. Hatay Havaalanı'nı açtı. Bu bir doğrudur."

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