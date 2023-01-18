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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını açıkladı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:56
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını açıkladı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını açıkladı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 


Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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