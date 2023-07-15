Fatih Tekke: İşimiz kolay değil

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Fatih Tekke: İşimiz kolay değil

Süper Lig'in 2023-24 sezonu öncesi hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren İstanbulspor, çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. İdman öncesi stanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Takımda sakat oyuncu kalmadığını dile getiren Fatih Tekke, "Hemen hemen tam kadro ile yoğun şekilde çalışıyoruz. Bir hazırlık maçı yaptık. Şu ana kadar kampımız gayet keyifli geçiyor. Aramıza katılacak oyuncularımız var. Onları bekliyoruz. İzlediğimiz oyuncular var, bakmamız gereken oyuncular var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Yani yoğun bir şekilde devam ediyor. Kampın temel özelliği oyuncuların takıma alışması. Biz titizlikle hareket ediyoruz. Mecburen böyle davranmak zorundayız. Türk oyuncuda sayısal olarak sıkıntımız olabilir. Genel anlamda mevcut oyuncularımın takım içinde çalışması gayet iyi. Benim için önemli olan bu ama tabii önümüzde çok fazla süre yok. Bir an önce belirlediğimiz pozisyonlara katabileceğimiz oyuncuları katıp onlarla beraber oynamak istediğimiz oyun formasyonlarını tekrar yapmamız lazım. Çünkü bizim savunma da oynasak hücum da oynasak yapmamız gereken hamleler var ve tüm futbolcularımın bunu bilmesini istiyorum. Yeni gelenler de bize katılınca bunları tekrar etme şansımız olacak" diye konuştu.

''İŞİMİZ KOLAY DEĞİL''
Tekke, kamp kadrosunda genç oyuncular da olduğunu dile getirerek, "Potansiyeli olan oyuncular var. O nedenle güzel keyifli geçiyor. Sayısalından daha çok bizim maliyetlerimize uygun aradığımıza yakın oyuncuları almaya çalışıyoruz. Transfer zamanlama olarak, oyuncu profilli olarak çok önemli. Bunlar kolay olan şeyler değil. Bazen maddi nedenlerle bazen de tercih sebebiyle transferler olmayabiliyor. Kolay değil ama biz çok titiz davranmak zorundayız. Biz diğer kulüpler gibi maddi olarak rahat davranabilecek durumda değiliz. Biz ligde kalabilecek geçen seneden daha güçlü bir kadro yapmak için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla işimiz kolay değil" şeklinde konuştu.

''YAVAŞIZ AMA GAYET DOĞAL''
Diğer kulüplerden farklı olarak kendilerinin biraz daha mütevazı bütçede olmasına dikkati çeken Fatih Tekke, "Bizim baktığımız oyuncuların en azından diğerler kulüplere oranla biraz altlarda olması lazım. Transferde hata yapma oranı da var. Dolayısıyla en az hata yaparak çabuk şekilde ki bence en önemlisi o kadroyu oluşturmak istiyoruz. Çünkü zamanımız yok. Geçen sene faydalandığımız kiralık oyuncuların sayısı 13’tü. Onlardan ciddi faydalandık. Böyle bir süreç yaşanmasını istemiyorum. Dediğim gibi sezon başında birbirine uyum sağlayan bir takım kurmak zorundayız. Bunun için de ne çok dikkatli davranıyoruz. Şu ana kadar biraz yavaşız ama gayet doğal" dedi. (DHA)

Öne Çıkanlar
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Son Haberler
Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmek neye işaret?
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor Dünya
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı? Ekonomi
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Ufuk Özkan siroz olunca gündeme geldi. Karaciğer yağlanmasını nasıl önlersiniz Sağlık
Ufuk Özkan siroz olunca gündeme geldi. Karaciğer yağlanmasını nasıl önlersiniz
MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Google o özelliği getiriyor. iOS kullanıcıları çok sevinecek Teknoloji - Otomotiv
Google o özelliği getiriyor. iOS kullanıcıları çok sevinecek
Dzeko Fenerbahçe'deki hesabı açtı Spor
Dzeko Fenerbahçe'deki hesabı açtı