Fatih Tekke'den G.Saray ve Fenerbahçe açıklaması

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Şu ana kadar beni de şaşırtan bir şey var" dedi ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatih Tekke'den G.Saray ve Fenerbahçe açıklaması

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yayıncı kuruluşta katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için lig zor geçiyor. Şu ana kadar beni de şaşırtan bir şey var. Bu da bizim için tecrübe oldu. Normalde topa sahip olmak isteyen bir oyun tarzını benimsiyorum ama burada ısrar edemedik. Ligin kalitesi, oyuncuların kapasitesi, yeni gelen oyuncuların birbirine uyumu derken. Bu süreçte takım savunmasını ciddi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu beni şaşırttı açıkçası. Şu ana kadar özellikle ilk periyot iyi değil ama ikinci periyot gayet olumlu."

Tekke, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçı şu şekilde yorumladı:

"Özellikle Fenerbahçe maçı çok ciddi bir performans, 3 tane pozisyona giriyorsun 3 tane gol atıyorsun. Böyle bir ambiyansta bu çocukları alkışlamak lazım. Ekstra bir puandı."

Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili bir soru üzerine de Fatih Tekke şu ifadeleri kullandı:

"Genelde aynı tarz oynamaya çalışan yetenekli bir takım. Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak çok özel bir şey olacak. Galatasaray gibi takımlara karşı oyuncu profiliniz uygun olsa bana göre topa sahip olmanız lazım. Pas oyunu oynamanız lazım. Bence Galatasaray'ın en büyük problemi yaptıkları çok ciddi düzenli olmayan baskı. Ama çok cesurca hücumları var. Bazen sağ bek, sol bek herkes hücumda. Oradaki oyuncular da yetenekli. Buna tabi 2-3 planla hazırlanıyoruz. Çok zor kolay değil ama onları şaşırtmamız lazım. Galatasaray'dan alacağımız 3 puan veya 1 puan bizim ligde kalma umudumuzu çok çok daha artıracak."

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