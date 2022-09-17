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Fatih Terim belgeselinde hiç yer verilmemişti... FETÖ firarisi Hakan Şükür'den tepki

Fatih Terim'in hayatını anlatan Netflix belgeselinde kendisine hiç yer verilmeyen FETÖ firarisi Hakan Şükür'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 04:20
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Fatih Terim belgeselinde hiç yer verilmemişti... FETÖ firarisi Hakan Şükür'den tepki

Fatih Terim belgeselinde hiç yer verilmemişti... FETÖ firarisi Hakan Şükür'den tepki
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Eski Galatasaraylı futbolcu ve firari FETÖ’cü Hakan Şükür, 'TERİM' belgeseli ile gündemde.

Netflix’te yayınlanan 4 saatlik belgeselin '1996-2000' yıllarının anlatıldığı bölümde Hakan Şükür’ün yanı sıra bir diğer FETÖ firarisi Arif Erdem'in de olmaması dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA GELDİ

İkilinin belgeselde yer almaması sosyal medyada oldukça konuşulurken Hakan Şükür'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Şükür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Öncelikle değerli hocam Fatih Terim'in belgeseli hayırlı olsun. Belgeselde benim olmadığımı ifade eden, üzülen herkese de teşekkür ederim." dedi.

"DAHA FAZLA İLGİ ÇEKTİLER"

Hakan Şükür, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bence platform ve Fatih Terim benden bahsetmeyerek daha fazla ilgi çekti. Kimin fikriyse iyi iş. En azından Arif'e yapmayın. Gıkı çıkmıyor, idare ediyor çocuk.. Onun da emeği çok, ayıp etmişsiniz"

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