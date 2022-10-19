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Netflix’te büyük artış

Dizi film izleme platformu Netflix, yıla büyük abone kaybıyla girmişti. Yayınlanan Temmuz ve Eylül ayları bilançosunda şirketin üçüncü çeyrekte 2,41 milyon artış gösterdiği ifade edildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 09:07
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Netflix üçüncü çeyreğindeki abone sayısını paylaştı

Netflix’te büyük artış
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Bu yılın başlarında Netflix, yaptığı zamlar sebebiyle abone sayısında ciddi kayıplar yaşamıştı. Daha sonradan kaybettiği abonelerini geri kazanmak isteyen dizi film izleme platformu Netflix, ‘Reklamlı Abonelik’ sistemi getireceğini söylemişti. Bu abonelik sisteminde diğer platformlardaki gibi yayınların arasına reklam girecek dolayısıyla abonelik ücreti de standart aboneliğe göre daha uygun olacaktı.

Tüm bu girişimlerden sonra Netflix, Temmuz ve Eylül aylarına yönelik bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artışla 7,93 milyar dolara çıktı. Şirket geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,48 milyar dolar olarak duyurulmuştu.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 azalışla 1,39 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 1,45 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,19 dolardan 3,10 dolara indi.

Netflix'in abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 2,41 milyon artış gösterdi.

Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin, ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış kaydetmişti. Böylece şirket, ilk kez iki çeyrek art arda abone kaybı yaşamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Zorlu bir ilk yarının ardından, büyümeyi yeniden hızlandırma yolunda olduğumuza inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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