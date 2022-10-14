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Netflix ücretini ödeyemeyenlere reklamlı paket dönemi

Geçtiğimiz dönemlerde çok fazla abone kaybeden Netflix, reklamlı bir abonelik sistemi oluşturacağını açıklamıştı. Bu plan için hazırlıkların planlandığı duyuruldu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:44
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Netflix'teki reklamlı paket nasıl kullanılacak, ne işe yarayacak

Netflix ücretini ödeyemeyenlere reklamlı paket dönemi
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Netflix’in reklamlı üyeliğinin başlangıç olarak ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve İngiltere’de devreye gireceği açıklandı.

Basic with Ads, saatte ortalama dört ila beş dakikalık reklam izleme sağlamanın karşılığında, abonelere Netflix'in programlarının büyük bir bölümüne erişim sağlayacağını belirtti.

Ancak Türkiye’nin bu hizmet sağlanacak ülkeler arasında yer almadığı ifade edildi.

ABD’de reklamlı temel üyeliğin bedeli 6,99 dolar olarak açıklandı.

Şirketin kurucularından ve eş CEO’su olan Reed Hastings, daha önceki yıllarda “Netflix’te asla reklam olmayacağını” belirtmişti.

Diğer platformların güçlenmesiyle artan rekabet ve şirketin bu yılın ilk yarısında kaybettiği üye sayısının bir milyonu aşması Netflix’i başka çözümler bulmaya itti.

Disney bu yılın sonunda ABD’de reklamlı üyelik tercihini devreye sokacağını açıkladı. Hulu ve HBO Max gibi platformların da reklamlı üyelikleri bulunmaktadır.

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