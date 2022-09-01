Fatih Terim'in afişleri İtalya sokaklarında

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te." sloganı ile duyurulan Fatih Terim belgeselini başta Galatasaray taraftarı olmak üzere futbolseverler heyecanla bekliyor.

ESARETİN BEDELİNE GÖNDERME

Fatih Terim'in Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazanmasının ardından gittiği ve Milan ile Fiorentina'yı çalıştırdığı İtalya'da Netflix afişleri göze çarptı. İtalyanca "Terim burdaydı" yazan dev bir afiş ile Netflix Fatih Terim belgeselini duyurdu.

Fatih Terim'in efsaneleşmiş kariyerinde, 1996-2022 yıllarına odaklanan Terim belgeselinin ilk teaserını yayınladı. Belgeselin senaryosunu kaleme alan Altuğ Gültan, yönetmen koltuğunu ise Burak Aksoy ile paylaşıyor. Yapımcılığını Goya Entertainment’ın gerçekleştirdiği Terim belgeseli, 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.