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  • FETÖ firarisi Hakan Şükür ‘Hakkımda açılmış bir dava, verilmiş bir hüküm yok’ demişti. Yalanı ortaya çıktı

FETÖ firarisi Hakan Şükür ‘Hakkımda açılmış bir dava, verilmiş bir hüküm yok’ demişti. Yalanı ortaya çıktı

FETÖ firarisi Hakan Şükür, “Hakkımda açılmış bir dava, verilmiş bir hüküm yok” demişti. Şükür'ün hakkında 3 ayrı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 22:05
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FETÖ firarisi Hakan Şükür ‘Hakkımda açılmış bir dava, verilmiş bir hüküm yok’ demişti. Yalanı ortaya çıktı

FETÖ firarisi Hakan Şükür ‘Hakkımda açılmış bir dava, verilmiş bir hüküm yok’ demişti. Yalanı ortaya çıktı
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ODATV’nin haberine göre; Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada hakkında herhangi bir ceza davası veya verilmiş bir hüküm olmadığını iddia etmişti.

Şükür’ün bu söyleminin gerçeği yansıtmadığı, hakkında İstanbul Adliyesi’ndeki 3 ayrı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Hakan Şükür’e yönelik ilk hakimlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçu kapsamında İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Mart 2018 tarihinde verildi.

Şükür’e yönelik ikinci tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme” suçundan 16 Kasım 2018 tarihinde çıkarıldı.

3 ayrı suçtan yakalama kararı

Firari Şükür hakkındaki üçüncü ve son karar ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nce “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 30 Mayıs 2019 tarihinde verildi. 3 ayrı suçtan ve farklı tarihlerdeki tutuklamaya yönelik yakalama kararlarında Şükür hakkında, kırmızı bülten çıkarılması sonucu yakalanması veya ülkeye iadesi halinde İstanbul Başsavcılığı’nda hazır edilmesi talep ediliyor.

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