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Netflix abone sayısındaki düşüşü önlemek için ilginç bir çözüm buldu. Sisteme erişim biyometrik olacak

Bir süredir abone kaybı yaşayan netflix şifre paylaşımını önlemek için yeni bir yöntem deniyor. Uygulama artık sisteme erişimi biyometrik olarak sağlayacak.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 10:08
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Netflix'e girmek için artık biyometrik veri gerekecek

Netflix abone sayısındaki düşüşü önlemek için ilginç bir çözüm buldu. Sisteme erişim biyometrik olacak
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Netflix’te abone kayıplarının yaşanmasını önlemek için platform yeni önlemler almaya devam ediyor. Abone kaybını birden fazla nedene bağlayan şirket, temel neden olarak şifre paylaşımı işlemini gördü.

Önceden aynı evde bulunan 4 bireyin erişiminde olması gereken bir hesabın şifresi onlarca kişiye dağıtılıyordu. Ücreti bölüşmek isteyen kişiler, şifrenin 4’ten fazla kişi ile paylaşılması ve bunu yapan milyonlarca kişinin platformda bulunmasını büyük zarara bağladı.

Her bir şifre paylaşımı için ek ücret talep edileceği ve de ücret ödenmemesi halinde aynı evde bulunan bireylerin haricinde kimsenin kullanımına izin verilmeyeceği söyleyen Netflix, şifre paylaşımını sınırlamış oldu.

Artık evdeki televizyon veya IP’yi yansıtan herhangi bir cihaz için bu parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik veri önlemi gerekmeyeceği belirtildi. Ancak dışarıda kullanılan telefon, tablet veya bilgisayarda sorulacağı açıklandı.

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