Fatih Terim bunu hiç beklemiyordu. Yunanistan'da işler bir anda tersine döndü

Sürpriz bir kararla Yunanistan macerasına başlayan Fatih Terim, Panathinaikos'ta büyük sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. İlk 2 maçını kazanan tecrübeli hoca için her şey çok iyi gidiyordu. Ancak kupadaki Atromitos ve ligdeki PAOK yenilgileri Fatih Terim için rüzgarı tam tersine çevirdi.

Yunan otoritelerin Fatih Terim'e yönelik sert eleştirileri başladı.

Ta Nea'dan Kosta Kofinas: "Fatih Terim'im madalyonunun her iki tarafını da tanımak bir ay sürdü. Artı tarafta, yaydığı aura, plana ve takımının ana hedefi olan şampiyonluğu kazanmaya olan inancı oldu. Buraya oyuncuları için övgü dolu sözleri de ekleyin. Olumsuz tarafa, kas sakatlıklarını ve oyuncuların bilmedikleri pozisyonlarda kullanılmasını getiren yeni teknik adamlık deneylerini de ekleyelim. Acaba bir denge kurulabilecek mi? Terim, herkesin beklentisini karşılayabilecek mi? Panathinaikos için kupada Atromitos ile oynanacak rövanş maçı ve gelecek hafta Olympiakos ile oynanacak derbi var. Terim derbileri kazanmıyordu ama kaybetmiyordu da. Toumba'da PAOK'a karşı dağıldı. Sürprizleri ve pahalı takım elbiselerinin cebinde olduğuna inandığı gizli asları seven bir teknik adamın alacağı riskler ne olursa olsun, alacağı sonuçlar çok önemli olacak."

Live Sport'tan Nikos Silvermakopoulos: "Sanırım birçok taraftarın Fatih Terim'in Panathinaikos'a bırakın duble yapmayı, şampiyonluk getirebileceğine olan inancı sarsıldı. Daha şimdiden bazı Jovanovic nostaljistleri burunlarından solumaya başladı. Mantıklı... Çünkü herkes Türk'ün gelişiyle birlikte farklı gelişmeler bekliyordu. Toumba maçında Terim'e haksızlık etmeden suçlayabileceğimiz şey, bir kazanma planının olmamasıydı. Maça pasif yaklaştı, korkudan bahsetmeye bile gerek yok. Kendine güvenmediği izlerini taşıyarak maça çıkan PAOK'a karşı zirvede kalma yeteneğine sahip bir takımın işareti değildir. Çünkü öyle oldu: PAOK, Panathinaikos ile yüzleşerek kazandı. Ancak yine de Terim maçtan sonra "merak etmeyin" dedi. Göreceğiz."

Sportday'den Antonis Karpetopoulos: "Fatih Terim hakkında çok fazla abartı okuyorum - abartı ve haksızlık. Panathinaikos'un PAOK'a karşı oynadığı maç, Terim'in elini gösterdiği gerçek bir maçtı, belki de Panathinaikos'un Terim ile çıktığı önceki tüm maçlardan daha fazla. Türk teknik adam her zaman yaptığını yaptı: Takımının mağlup olacağını görünce, her zaman en sevdiği taktik olan organize kaos üzerine oynayarak durumu büyük ölçüde değiştirdi. Terim başlangıç seviyesinde garip şeyler yapan bir koç değil, hiçbir zaman da olmadı. Ancak onun alametifarikası her zaman oyun sırasında yaptığı beklenmedik müdahaleler olmuştur. Bunların hepsini takımını daha agresif oynamaya teşvik etmek için yapar, tabii ki büyük riskler alarak. Ancak 71 yaşındaki bir adamın iş yapma yöntemlerini değiştirmesini beklemek hata olur. Yani yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi Terim'i kabul etmemek ve sonuç olarak Panathinaikos'u izlemeyi bırakmak. İkincisi ise bunu anlamaya çalışmak ve hak ettiği saygıyla eleştirmek."

Fos'tan Christios Menglidis: "Panathinaikos için bir derbide daha bir başka başarısızlık. Teknik direktör değişikliğiyle birlikte Türk teknik adamın, şu ana kadar elde edemediği başarıları arayan bir kulübe daha iyi bir atmosfer getirmesi bekleniyordu. Tarihe sadece Olympiakos'a karşı kazanılmış bir prestij başarısı olarak geçmemek için Atromitos deplasmanında mutlaka kazanması gerek."

Metrosport'tan Aris Nikolakis: "PAOK'un şu anda Panathinaikos'un bir ya da iki sınıf üstünde olduğunu kanıtladığı doğru. Bu da derbiyi yokuş aşağı bir yarışa dönüştürebilir. PAOK, Panathinaikos ile oynuyordu, OFI, Giannina, Volos veya Panatholikos ile değil. Bireysel olarak da Lucescu'nun Fatih Terim ile oynadığı akıl oyunlarını kazandığı doğru. Türk koç biraz kibirliydi (öyle mi?). İlk etapta oyuncularının potansiyelini abarttı. Skor 1-0 olur olmaz fikrini değiştirdi, telaşlandı, kötü şeyler olacağını düşünerek kendini kaybetti. Devre arasında üç değişiklik yaptı. Rumen teknik adam Razvan Lucescu sakindi. PAOK'un üstünlüğü vardı. Lucescu düzenli olarak hiçbir şey değiştirmeden skor 1-0 oldu. Takımın içini dışını biliyordu. Ve maçı domine etti."