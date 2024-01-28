Fatih Terim Galatasaray'ın yıldızını da alıyor. 'Süper' takım kuruyor

Barış Atakan
Fatih Terim Galatasaray'ın yıldızını da alıyor. 'Süper' takım kuruyor
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim; Süper Lig'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Yunan ekibi Panathinaikos'un başında bulunan Fatih Terim; transfer döneminde rotasını Türkiye'ye çevirmişti.
Fenerbahçe'den Samet Akaydin, Trabzonspor'dan Bakasetas'ı kadrosuna katan tecrübeli hoca, bir dönem Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo'yu da almıştı. Elinde yine bir dönem Fenerbahçe'de oynamış Willian Arao bulunan Fatih Terim'in gözü şimdi de Galatasaray'da...
Yunan basınının iddiasına göre Fatih Terim, Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Cedric Bakambu'ya kanca attı.
Haberin detayında; Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'un da Bakambu'ya teklif yaptığı, ancak Fatih Terim faktörü nedeniyle Panathinaikos'un bu transferi bitirme noktasına geldiği kaydedildi.
Panathinaikos'un, Galatasaray'a 900 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.
Şu anda Demokratik Kongo formasıyla Afrika Kupası'nda boy gösteren Bakambu, Galatasaray'da 15 resmi maça çıktı. 376 dakika süre alan Bakambu 2 gol attı.

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