Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi

Teknik direktör Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, evinde Kifisias ile karşı karşıya geldi.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Ev sahibinin golü 37. dakikada Palacios ile gelirken, Kifisia 68'de Milicevic ile dengeyi yakaladı.

Panathinaikos'ta Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Panathinaikos, 52 puanla 3. sıraya geriledi.

Kifisia ise 17 puanla son sırada yer aldı.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

''ÜZGÜNÜZ. AVANTAJI KAYBETTİK''

Kaybettikleri puanlar için üzgün olduğunu dile getiren Terim, "Her şey iyiydi, ikinci golü bulduk ama ofsayttı. On kişi kaldık ve maç 1-1 oldu. Yine de 10 kişiyken bile şans bulduk ama gol atamadık. Bu kadar çok şanssızlık aynı anda olunca puanların kaybedildiği aşikar. Rakip de gol atabilirdi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz, bir avantajı kaybettik. Play-offlarda kaybettiğimiz her şeyi düzelteceğiz." dedi.

TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU

Bir gazetecinin, "Çok fazla tecrübeniz var ve futbolu hepimizden daha fazla biliyorsunuz.Fotis ve Bakasetas tartışmaya kapalı olan çok iyi iki futbolcu. İkisi de oynadığı alanlarda birbirlerini mi engelliyorlar?" sorusunu çok fazla yorum katarak sorması Fatih Terim'i sinirlendirdi.

''SORU MU BU?''

Fatih Terim, Soru mu bu, soru değil mi bu?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Daha sonrasında soruya cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli oyuncular. Fotis her maç üzerine koyarak geliyor. Uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek." şeklinde konuştu.