Fatih Terim gerilim yaşattı

Gazeteci Giorgos Kolokotronis Yunan Ligi'nde şampiyonluk için yarışacak 4 takımdan bahsederken Panathinaikos ve Terim hakkımda gündem yaratan ifadeler kullandı.

Kolokotronis, PAOK, AEK ve Olympiacos'un yanında Panathinaikos'un şampiyonluk şansını da değerlendirdi.

Bununla birlikte, ünlü gazeteci Terim'in takıma gerginlik verdiğini söyleyerek Panathinaikos'taki koç değişimine de atıfta bulundu.

Kolokotronis, "Terim takımına gerilim yaşattı" dedi.

İŞTE ÜNLÜ GAZETECİNİN SÖZLERİ:

Teknik direktörün Jovanovic'ten Terim'e değişmesiyle Panathinaikos istikrarlı yönünü kaybetti.

O, en iyisine de, en kötüsüne de muktedirdir…

Türk teknik adam müdahaleci, risk alıyor, takımına gerilim yaşatıyor ama Panathinaikos güven vermiyor.

Tam tersine Medilibar ile Olympiacos bambaşka bir yüz sergiledi. Çok daha iyi.

Avrupa'ya ilerledi ve Toumba'dan geçti. Elbette Astera Tripoli ve Panaitolikos'la mücadele etti çünkü İspanyol'un bu takımları gerektiği gibi inceleyecek vakti yoktu...