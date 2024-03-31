Fatih Terim Lucescu'ya kaybetti açtı ağzını yumdu gözünü: Göndermesinler!

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim Lucescu'ya kaybetti açtı ağzını yumdu gözünü: Göndermesinler!
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK yenilgisinin ardından sert açıklamalar yaptı.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos; Yunanistan Süper Ligi’nin Şampiyonluk Play-Off Turu ikinci maçında Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'a sahasında 3-2 yenildi.

Panathinaikos bu mağlubiyetle 63 puanlı PAOK'un 4 puan gerisine düşüp şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Karşılaşma sonrasında Fatih Terim'in hedefinde Danimarkalı hakem Mikkel Redder vardı.

Tecrübeli hoca; çok sert ifadeler kullandı:

"Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum!"

"Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi."

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