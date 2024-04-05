Mehmet Büyükekşi Fatih Terim'e sarıldı

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Mehmet Büyükekşi Fatih Terim'e sarıldı
Süper Lig kulüpleri ve futbol dünyasının neredeyse tamamı tarafından istenmeyen adam ilan edilen Mehmet Büyükekşi'nin son kozunun Fatih Terim olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim, Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta 14 yıl sonra takıma şampiyonluk getirme hayali kurarken Mehmet Büyükekşi'den flaş bir hamle geldi.

Futbolun istenmeyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görev süresi devam etse de, koltuğunun sallantıda olduğu biliniyor.

Süper Kupa'nın Riyad'da oynanmaması, hakem hataları, kurulların tartışmalı kararları ve EURO 2024'te olası bir başarısızlık durumunda Büyükekşi için yolun sonu gözüküyor.

TFF'nin yakın kaynaklarına göre Büyükekşi'nin Terim'e "EURO 2024'e kadar bekle" dediği belirtildi.

İŞTE TERİM PLANI

İddialara göre, Büyükekşi Monetalla'nın yerine hem teknik direktör hem de futbol direktörü olarak Fatih Terim'i düşündüğü ve bu şekilde kendini arka plana çekmeyi planladığı öğrenildi.

Kamuoyunda Hamit Altıntop ve Mehmet Büyükekşi'nin tartışıldığı bir dönemde, Terim'in etkisinin sorumluluğunu üstleneceği belirtiliyor.

TERİM BÜYÜKEKŞİ YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Haziran 2022'den itibaren TFF Başkanlığı görevini yürüten Büyükekşi'ye ilk destek, o zamanlar Galatasaray'dan ayrılmış ve TFF delegesi olan Terim'den gelmişti.

Deneyimli futbol adamı, basına Büyükekşi'ye destek vereceğini açıklamıştı.

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