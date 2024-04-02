Fatih Terim ağır geldi

Fatih Terim, Yunan basını tarafından eleştirilere maruz kaldı.

Atina medyası Türk teknik adamın sözlerinin abartılı olduğu ve eylemlerinin futbol terimleriyle ifade edilmesinin güç olduğu belirtildi.

Terim Şampiyonluk Turu'nda oynanan PAOK maçının ardından hakem yönetimine çok ağır sözler söylemişti.

Danimarkalı hakem Mikkel Redder için sert ifadeler kullanan tecrübeli çalıştırıcı, bir anda Yunanistan basının gündemine çıktı.

Panathinaikos'un gelecek AEK maçında olası bir yenilgi durumunda Terim'in pozisyonunun risk altında olabileceği yazıldı.

Ayrıca kulüp sahibi Giannis Alafouzos'un 2023 sonunda yaptığı radikal değişiklikle eski teknik direktör Jovanovic'i kovmasına ve Terim'i getirmesine dikkat çekildi.

Terim'in, Yunanistan Kupası'nda Olympiakos ve PAOK'u elemesine rağmen, AEK'ya yenilmesi halinde zor bir duruma düşebileceği ve Panathinaikos'un sezon sonunda kupayı kazansa bile yeni bir teknik direktör arayışına girebileceği öne sürüldü.

İŞTE TERİM'İN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ:

Fatih Terim, maç sonrasında hakemler hakkında genellikle yorum yapmadığını belirtirken Yunan Ligi'nin kalitesiz hakemleri hak etmediğini ifade etti.

Maçın sonuna sadece dört dakika eklenmesinin yetersiz olduğunu, kırmızı kart ve verilen fauller hakkında yorum yapmayacağını söyledi ve şöyle konuştu:

Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum. Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi.