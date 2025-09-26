Resmen açıklandı! Sadettin Saran ilk transferini yaptı: Avustralyalı oyuncu Fenerbahçe'de

Resmen açıklandı! Sadettin Saran ilk transferini yaptı: Avustralyalı oyuncu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Avustralyalı guard oyuncusu Rebecca Allen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dev ekibi Fenerbahçe Opet, 2025-2026 sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarında gaza basmıştı. Guard transferi yapmak isteyen Kanarya, sürpriz bir ismi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, , Avustralyalı şutör guard Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard/kısa forvet Rebecca Allen (1992 - 1.88) ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

SADETTİN SARAN'IN İLK TRANSFERİ

Böylece, Fenerbahçe'de dün yapılan törenle mazbatasını alan Sadettin Saran'ın, kulüpte yaptığı ilk transfer Rebecca Allen oldu. Saran'ın kadın basketbol takımıyla bu sezon yakından ilgileneceği haberleri de basına yansımıştı.

