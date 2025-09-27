Mauro Icardi rakamları altüst etti!

Mauro Icardi, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde attığı golle takımına 3 puan getirmeyi başardı. Golcü oyuncu, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından gollerine devam ediyor.
MAURO ICARDI'DEN İNANILMAZ ORTALAMA!
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 9 ay uzak kalan Mauro Icardi, Alanyaspor maçının 23. dakikasında gol sevinci yaşadı. Bu sezon 6 maçta süre bulan tecrübeli golcü, tam 5 kez gol sevinci yaşadı.
Mauro Icardi, Süper Lig'de 316 dakikada 5 kez gol atarak ortalama 63.2 dakikada bir ağları havalandırmayı başardı.
