Fatih Terim ve Kıvanç Tatlıtuğ internet alemini salladı. ''Adanalıyık Allah'ın adamıyık''

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

Fatih Terim ve Kıvanç Tatlıtuğ internet alemini salladı. ''Adanalıyık Allah'ın adamıyık''

Editör: Osmacan EROK

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbiyi tribünden izleyen Fatih Terim, uzun süre gündemin zirvesinde yer almıştı. Terim, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

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HEMŞEHRİSİ İLE BULUŞTU

Türk futbolunun efsanesi ismi Terim, hemşehrisi Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya geldi. Terim, buluşmadan bir kare paylaştı. Sosyal medya "Adanalılar ortalığı yıktı" yorumlarıyla doldu.

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Terim'in paylaşımını alıntılıyanve kendi sosyal medya hesabında paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ

''Canım Fatih abim o bir tane başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım'' notunu yazdı

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İşte Fatih Terim Ve Kıvanç Tatlıtuğ'ya gelen yorumlardan bazıları

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