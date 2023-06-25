Kıvanç Tatlıtuğ İtalyanların yeni gözdesi oldu

2014 yılında yayınlanan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisi İtalya'da seyircisiyle buluştu.

Kıvanç Tatlıtuğ İtalyanların yeni gözdesi oldu

‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisi İtalya’da yayınlanmaya başladı.

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Uluslararası dağıtımını üstlenen Eccho Rights’tan yayın hakkını alan Mediaset, diziyi bünyesindeki Canale 5 kanalında Cuma günleri İtalyan seyircisi ile buluşturuyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ,Farah Zeynep Abdullah, Fahriye Evcen, Elçin Sangu, Birkan Sokullu, Demet Özdemir, Çağlar Ertuğrul, Ushan Çakır ve Melisa Aslı Pamuk gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ve ilk günden bu yana beğenileri toplayan diziye İtalyan seyirciden övgüler yağıyor.

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