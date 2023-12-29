Fatih Terim 3 günde Türkiye'den 100 bin kişi getirdi. Panathinaikos tarihinde bir ilk

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Fatih Terim 3 günde Türkiye'den 100 bin kişi getirdi. Panathinaikos tarihinde bir ilk
Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin Türkiye'de yarattığı heyecan, Atina temsilcisinin sosyal medyasında da büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Türkiye'den Galatasaray taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Fatih Terim Panathinaikos sosyal hesaplarının etkileşimini bir anda zirveye taşıdı.

Başta Galatasaray olmak üzere Türk taraftarlar Atina'daki gelişmelere olabildiğince yakın olabilmek için Panathinaikos'un Instagram hesabında "Takip Et" tuşuna bastı.

70 yaşındaki teknik adamın gelişinden önce Instagram'daki Panathinaikos hesabının 550.000 takipçisi vardı.

Terim'in İstanbul'dan uçağa bindiği dakikadan itibaren artmaya başlayan takipçi sayısı bugün 650 bine ulaştı.

Yunan temsilcisi Türk antrenör sayesinde neredeyse 100 bin takipçiyi sosyal medyasına ekledi.

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