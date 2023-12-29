Fatih Terim'den transfer açıklaması! Belhanda'nın yeni adresini duyurdu

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, yeni görevi sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Terim’in açıklamaları şöyle:

“Öncelikle, benden önce bu takımı çalıştıran hocaya, bana kaliteli bir kadro teslim ettiği için minnettarım. Futbol böyle bir oyun, bazen ayrılıklar, bazen birlikler yaşanabiliyor. Kendisinin bana yönelik söylediği olumlu sözlere de teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Ben de onun bıraktığı yerden daha ileri götürmek için, hedefimiz olan lig şampiyonluğu için elimden geleni yapacağım. Umarım Panathinaikos Stadyumu’nda Şampiyonlar Ligi marşını da duyarız. Her teknik direktörün bir oyun felsefesi, bir oyun tarzı vardır. Bu kısa süre içinde hem oyuncularımı tanımaya çalışacağım, hem de yeni alışkanlıkları kazandırmaya çalışacağım. Zaman kaybetmeden maça hazırlanacağız. Benim şu anki felsefem şu, eğer büyük bir takımda çalışıyorsanız, bütün kupaların peşinde koşmalısınız.”

“Kendi oyun anlayışımı oyuncularıma en kısa sürede aktarmaya çalışacağım. Biraz daha baskılı, biraz daha hızlı, biraz daha paslı ve oyunu kontrol eden bir takım yaratmaya çalışacağım. Benim oyun anlayışımı zaten tanıyorsunuz.”

"1 Ocak’ta resmi transfer dönemi açılıyor. Saygıdeğer sportif direktörümüzle birlikte, bu konuları değerlendiriyoruz. Eğer, ilgilendiğimiz bir oyuncu olursa, bunu sizlere biz bildiririz. Doğruyu biz söyleriz. Şu an için herhangi bir kararımız yok. Bunun tek nedeni var, mevcut kadroyu iyice gözlemlemeden herhangi bir karar vermek istemiyorum çünkü ben oyuncularıma güveniyorum. Buraya daha 3 gün önce geldim. Kimi göndermeyi düşünebilirim ki? Bu çok mantıklı değil. Bütün bilgileri sportif direktörümüzden alıyorum. Eğer bir mevkiye ihtiyacımız olursa, ki unutmayalım ki iki stoperimiz sakat. Eğer kadro içinde çözebilirsem, bazen farklı mevkilerde oynayan oyuncularımızı başka mevkilere adapte etmişliğim vardır. Ama ihtiyacımız olursa, söyleriz ve yönetimimiz gerekeni yapar. Ama arkadaşımızın sorusuna da cevap vereyim, transferin memleketi yoktur.

“Belhanda çok değerli, çok kaliteli bir oyuncudur. Ama kendisi tercihini yaptı diye duydum ben de. Büyük olasılıkla Katar’a gidiyor diye duydum ama benim asıl odaklandığım kendi takımım. Sonra da bir rapor sunacağım.”

“Şampiyonluk konusunda deneyimliyim diyebilirim. Şunu söyleyeyim, hiç kolay olmayacak. Açıkçası ben buraya bir meydan okuma için geldim. Bir hikaye yazma için geldim. Bu konuda benimle aynı fikirde olan bir başkanım var. Şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyon gibi düşünmelisiniz. Biz de şunu yapacağız, açıkçası benim heyecanım ve coşkum şu anda en üst seviyede. Yarın akşam sayın başkan ve yönetim kurulumuz, teknik ekibim, oyuncularım ve aileleriyle bir yemek yiyeceğiz. Takımımızın büyük bir aile olduğuna inanıyorum.”

Fatih Terim, Yunan Ligi’nde iddialı olduklarını söyledi:

“Yunan Ligi’ni yakından takip ediyorum. Uzun zamandır izliyorum. Rakiplerimizi tanıyorum ve saygı duyuyorum. Genelde 4-5 takım arasında şampiyonluk yarışı oluyor. AEK, PAOK ve Olympiakos da bunlardan bazıları ama Panathinaikos tarihi… Yunanistan’ın en büyük başarısı Panathinaikos’un eseri. O günleri yeniden yaşamak istiyoruz. Yunanistan Ligi’nde play-off sistemi 6 takımı, özellikle bu 4 takımı çok fazla maç oynamaya zorluyor. Yani play-off çok kritik. Biz de çok puan farkıyla play-off’a girip kaybettiğimizi unutmadık. Rakiplerimizi ciddiye alıyoruz. Hepsinin hocaları değerli hocalar. Ama Panathinaikos takımı da Yunanistan’ın en iyi takımı. Bunu da çıkacağımız maçlarda kanıtlayacağız. Kimseden çekinmiyoruz, korkmuyoruz ama önceliğimiz oynamak olacak. Kazanabiliriz kaybedebiliriz ama iyi oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Yavaş yavaş pes etmeyen, kolay yıkılmayan bir takımdan daha güçlü bir takıma, vazgeçmeyen bir takıma dönüşeceğimize emin olabilirsiniz.”

“Benden sonra çeşitli ülkelerden, özellikle son yıllarda Körfez’den çok teklif geldi ama burada çok tereddüt etmedim. Benim için iyi anlaşabileceğim bir başkan çok önemliydi. Genel olarak birçok başkanla çalıştım. Sayın başkana buradan, bana her şeyi net bir şekilde anlattığı için teşekkür ederim. O yüzden ben buraya yeni bir hikaye yazmak için geldim. Bunu da tek başıma yapamam. Herkese, taraftarlara ihtiyacım var. Bugünlerden daha iyi günlere geleceğimize inanıyorum.” '

'Ben uzun yıllardır kamp sistemini terk ettim. Ayrı bir yerde, ayrı bir yatakta sabaha kadar PlayStation oynayacağına kendi evinde eşi ve çocuğuyla kendi yatağında uyumasını daha mantıklı buluyorum. Ben onlara güveniyorum ve inanıyorum. Bunun dışında bir şey görürsem, zaten gereğini yapma hakkım var. Maç günü öğleden sonra birlikte oluyoruz, ondan sonra birlikte dinleniyoruz. Ondan sonra da birlikte maça çıkıyoruz. 6-7 senedir bunu uyguladım ve çok daha verimli olduğunu gördüm."

‘‘Çabuk adapte olmak için uygun haftalarda U19 veya B Takım’la taktik çalışmaları yapabiliriz. Aynı zamanda elimizdeki gençlere de şans vermeyi düşünüyorum. Belki de çok faydalı olmayan bir yabancı oyuncu yerine kendi ülkemizin bir genç oyuncusunu kazanabiliriz. O yüzden onları da gözlemek istiyorum.’’

''Ergin kardeşim, Ergin Hoca başarılı, Avrupa Şampiyonu olmuş çok sevdiğim bir kardeşim. Ben İtalya’da çalışırken, o da Siena’daydı. Duymuş, ben de onu aradım. “Geliyor musun?” dedi, “Geliyorum” dedim. Kendime hayat ne kadar ilginç, İtalya’da birlikte olduk, bu takımda birlikte olduk. Daha da önemlisi Galatasaray’da birlikte olduk ve şampiyon olduk. Sağ olsun maça davet etti. Panathinaikos ile birlikte olmaktan mutluyum. Demin de söylediğim gibi çok keyif aldım ve galip de geldik. Herkes her şeyi biliyor ya, ben de herkes gibi bir yorum yapayım, eşi ile birlikte oturuyorduk. 5 dakika sonra dedim ki, 15-20 sayı farklı biter gibi bir söz söyledim. Ergin de maçtan sonra gelip bana teşekkür etti. O ara da söyledim bunu. 17 sayı farkla bitti galiba, işin şakası bu tabii. Ama hayat enteresan, insanları çeşitli yerlerde buluşturuyor. Ama biz çok güzel bir yerde buluştuk. Galatasaray’da buluştuğumuzu ve şampiyon olduğumuzu bir daha hatırlatalım. Panathinaikos’tan başka soruya cevap vermiyorum. Ben artık Panathinaikos’un koçuyum."