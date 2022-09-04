Galatasaray Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in 69. yaş gününü sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla kutladı.
Kısa sürede binlerce taraftarın ilgi gösterdiği video, ''Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim’in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator’’ açıklamasıyla yayınlandı.
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