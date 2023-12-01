Fatih Terim'in avukatı: Seçil Erzan kaşla göz arasında imza attırmış. Fatih hocanın 3.5 milyon doları kayıp

Fatih Terim Fonu olarak bilinen bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlülerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı davayla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Fatih Terim, konuyla ilgili sessizliğini korurken, avukatı Tufan Karataş, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Saymaz'ın sorularından bazıları ve aldığı cevaplar şöyle:

- Erzan diyor ki Terim'in finansal danışmanıydım?

Bu finansal danışmanlık değil. Her şube müdürünün belli bir kalibrasyon üzerinde müşteriye verdiği temel hizmet.

- Tam olarak ne yapmış?

Mesela hocaya diyor ki "Şu kağıt var. Alınıp kar edilebilir. Şu hazine bonosu var, girelim mi?" Bu şekilde banka hesapları üzerinden yatırımlar yapıyor.

- Erzan "Terim 300 bin dolar verdi. Kat kat geri aldı" dedi. Verdi mi, vermedi mi?

Fon adı altında para vermedi. Tüm yatırımları hesaplar üzerinden işletiliyordu.

- Mahkeme salonundaydınız. Neden itiraz etmediniz?

İtiraz etmem. Hoca o dosyada müşteki değil, sanık değil.

- Yani para alış verişi olmadı?

Erzan'la yok. Banka ile var. Hesaplarında yatan para üzerinden Seçil yatırımlarda değerlendirdi.

- Elden mi gönderiyor hesaptan mı?

Seçil'in kontrolünde oyan ve istediği gibi girip çıktığı bir hesap. "Hocam şu kağıdı alacağız" diyor. Saha kenarında topluca oldu bittiyle evrakı imzalatıyor.

- Terim'in "Hesabımda 3 milyon dolar var" dediği para bu para mı?

Geçmişten beri olduğunu zannettiği para bu para.

- Nerede bu para?

Bize göre hesapta 3-3.5 milyon dolar olması lazım.

- Terim diyor ki 3 milyon dolarım var.

Doğru.

- Banka "Öyle bir para yok" diyor.

Hesaba yatanlar var.

- Erzan bu parayı çekmiş mi?

Seçil'in "Kağıt, hazine, fon aldım" diye bir hikayesi var. Bu yatırımlardan sonra meblağlar hesaba geri gelmiş. Ama bakıyoruz ki hesapta anlamsız eksilmeler var.

- Para mı çalmış?

Dikkat çekmeyecek şekilde eksiltmiş. Gerçekten alıp satmış. Ama olması gereken 3-3.5 milyon dolar ortada yok.

- Hesaptan çekse Terim'e mesaj gelir.

Gelmez. Eksilen parayla alakalı kaşla göz arasında evrak imzalatıyor.

- Elinizde dekont var mı?

Bir sürü var.

- 27 Eylül'de banka ile mütabakat imzaladınız. Kayıp parayı neden gündeme getirmediniz?

Getirdik.

- Buse Terim'in verdiği paradan Fatih Terim'in haberi yok mu?

Olmaz. Aile yapılarını bilmek lazım. Fatih Terim olgusu baba-kız ilişkisinin duygusal refleksle yürüdüğü, ihtiyaç varken onlara sınırsız desteğin verildiği diğer olgulara karışılmadığı bir saygı alanı var.

- Bu fonla ilgisi yoksa neden bankaya gitti?

Babaları gibi yani "Ben yanınızdayım, buradayım" diyor. Zaten sonra baktı ki hukuki boyutları var. Ondan sonra zaten yargı süreci devam ediyor.

